Un militar francés la lía y revela la localización del 'Charles de Gaulle' al usar una app deportiva para registrar una carrera

¿Qué ha pasado? El soldado hizo una gran marca al correr siete kilómetros en apenas 35 minutos, pero la aplicación que usó cuenta con un GPS que permite saber dónde está ubicado el portaaviones galo.

En un contexto de secretismo en las operaciones militares en Oriente Medio, un militar francés cometió un error al revelar la ubicación del portaaviones 'Charles de Gaulle' al usar una aplicación móvil para registrar una carrera en su cubierta. La app, equipada con GPS, permitió a cualquiera conocer la posición del portaaviones, complicando las estrategias de disuasión que el presidente Macron destaca. La ubicación de las fuerzas navales es crucial en situaciones bélicas, donde amenazas pueden surgir tanto desde el aire como de dispositivos inteligentes. Este incidente recuerda a casos similares en los que soldados estadounidenses revelaron información sensible en redes sociales.

Secretismo total y absoluto hay en las operaciones en Oriente Medio. En dónde están situados los activos de cada país y cuál será la estrategia a seguir. Sí, todo bien oculto... salvo para las aplicaciones móviles. Es lo que le ha pasado a un militar francés, que la ha liado al revelar la posición del portaaviones 'Charles de Gaulle' al usar una app para registrar una carrera que se marcó por cubierta.

Y se marcó un buen registro, porque se hizo siete kilómetros en apenas 35 minutos. Nada mal, salvo para sus superiores claro, pues la aplicación en cuestión cuenta con GPS y gracias al mismo todos pueden saber dónde se encuentra el portaaviones galo.

De poco sirve las palabras de Macron, presumiendo de una "sólida y eficaz capacidad de disuasión" si se sabe dónde está ubicado tu portaaviones. Uno que, por cierto, el presidente francés ordenó hace semanas "dirigirse al Mediterráneo" en un cambio de ruta.

Porque ocultar la posición de las fuerzas navales es clave en un contexto bélico como el que se vive en Oriente Medio. Uno en el que la amenaza puede llegar desde el aire o desde un reloj inteligente.

Lo primero, controlado. "Bajo ninguna circunstancia, un dron puede poner en peligro la seguridad del 'Charles de Gaulle", ha afirmado Jean Noelle.

Pero no es la primera vez que pasa, porque EEUU ya sabe bien lo que pasa con compartir cosas en redes. Unos soldados lo hicieron y, con ese vídeo, revelaron al enemigo su posición y también la munición con la que contaban.

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