Miles de aficionados de Vespa salen en sus motocicletas por las calles de Roma para celebrar el 80 aniversario de la marca

Los detalles Alrededor de 25.000 personas han rodeado en Vespa los principales monumentos de la capital italiana en homenaje a la marca motociclística.

Este sábado, miles de entusiastas de la Vespa han invadido Roma para conmemorar los 80 años de esta icónica motocicleta, recorriendo monumentos emblemáticos como el Coliseo. Unas 25.000 Vespas de 67 países participaron en el mayor desfile organizado por el Grupo Piaggio. El evento fue inaugurado por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y contó con un amplio dispositivo de seguridad. Los participantes ondearon banderas y desafiaron una ola de calor con temperaturas de 37 grados. La Vespa, creada en 1946 por Enrico Piaggio, es un símbolo del diseño italiano, celebrado por instituciones y la primera ministra Giorgia Meloni. La celebración continúa en el Foro Itálico con música y eventos.

Miles de apasionados de la Vespa han tomado este sábado Roma para celebrar los 80 años de historia de esta mítica motocicleta, rodando frente a los principales monumentos de la capital como el Coliseo y desafiando una intensa ola de calor.

Alrededor de 25.000 'Vespas' procedentes de 67 países de todo el mundo han cruzado la Ciudad Eterna en lo que ya es el "mayor desfile jamás organizado" por los apasionados de este 'motorino', según cifras del Grupo Piaggio.

El desfile ha sido inaugurado por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y ha transcurrido por algunos de los puntos más emblemáticos de la capital italiana, como el Coliseo, la avenida de los Foros Imperiales, la Plaza Venecia o el Circo Máximo. Todo ello blindado con un amplio dispositivo de seguridad que ha obligado a desplegar 130 agentes de policías y a modificar el recorrido del transporte público local.

Los 'vespistas' han desfilado mostrando las banderas de sus países y otras insignias y sonando el claxon ante la curiosa mirada de los muchos turistas que abarrotan la capital italiana. Pero también han desafiado sobre las dos ruedas la intensa ola de calor que se respira en Roma, con temperaturas que rondan los 37 grados centígrados.

La Vespa fue inventada en 1946 por el empresario Enrico Piaggio con la intención de revolucionar la movilidad con un vehículo a dos ruedas barato, ágil y para todos los públicos. "Hombres, mujeres y hasta para un cura en sotana", llegó a presumir su creador.

A lo largo de estos ochenta años, los casi 20 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, en sus múltiples y distintos modelos, y su presencia en la cultura popular han hecho de este ciclomotor todo un emblema del diseño italiano. Tal es así que las instituciones italianas se han volcado en las celebraciones por el aniversario e incluso se ha acuñado una moneda conmemorativa de plata para la colección numismática estatal.

La propia primera ministra, Giorgia Meloni, ha recibido en Roma esta semana a los directivos del Grupo Piaggio y ha destacado que la Vespa "no solo es una excelencia industrial sino también uno de los iconos italianos más amados" en todo el planeta. La fiesta de los 'Vespistas' durará hasta mañana domingo y tendrá como base el campamento instalado en el Foro Itálico de la capital, amenizado con música, exposiciones y numerosos eventos.

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