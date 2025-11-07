Milei pasa en pocos minutos de la crítica al "socialismo" de Mamdani a la euforia por ver a Rafa Nadal

Los detalles El presidente argentino se ha mostrado completamente emocionado cuando ha podido saludar y hacerse una fotografía con el tenista español.

Javier Milei, un político argentino conocido por sus contrastes, mostró su emoción al conocer a Rafa Nadal en un foro empresarial en Miami, donde ambos coincidieron. A pesar de su entusiasmo por el tenista, Milei no perdió la oportunidad de criticar al alcalde electo de Nueva York, Zorhan Mamdani, sin mencionarlo directamente. Durante su intervención en el America Business Forum (ABF), Milei afirmó que el socialismo había llegado a Estados Unidos por la costa este, comparándolo con el kirchnerismo en Argentina. Además, reiteró su apoyo a Donald Trump, prometiendo hacer a Argentina y América "grandes de nuevo".

Javier Milei es un hombre de contrastes. Por ello, quizás, es capaz de pasar en muy poco tiempo de mostrar un tono serio para cargar contra la victoria del alcalde electo de Nueva York, Zorhan Mamdani, a mostrarse completamente obnubilado por ver a Rafa Nadal en persona.

El mandatario argentino ha tenido la oportunidad de coincidir con el tenista durante un foro empresarial en Miami en el que ambos estaban presentes. "No me lo puedo creer, ¿qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Qué honor. No me lo puedo creer, un placer", expresaba un visiblemente emocionado Milei por conocer a Nadal.

Ahora bien, poder hacer una fotografía con el manacorí no ha evitado que el argentino volviera a su discurso habitual para cargar contra el alcalde electo de Nueva York. Aunque no le apeló directamente, el presidente explicó que "el socialismo ha entrado" a Estados Unidos por "la costa este".

"(El kirchnerismo), dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que, en algún lugar de la costa este, ha entrado aquí. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos", indicó Milei en el America Business Forum (ABF).

Eso sí, no parece darle mucha importancia porque ha seguido acuñando el término de su amigo Donald Trump: "Absolutamente que vamos a hacer a Argentina y a América 'great again' (grandes de nuevo). Y no se dejen intimidar por algunos resultados locales".