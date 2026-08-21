Al menos 46 muertos y 16 desaparecidos tras volcar una embarcación en el noroeste de Nigeria

Simulación de rescate en aguas fluviales realizada por la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA) de Nigeria.

Los detalles El portavoz del Comando de Policía del Estado de la ciudad de Sokoto, Ahmed Rufai, ha comunicado que 15 personas han sido "rescatadas con vida".

En un trágico accidente en Goronyo, noroeste de Nigeria, al menos 46 personas han fallecido y 16 permanecen desaparecidas después de que una embarcación con 77 pasajeros volcara. Según Ahmed Rufai, portavoz del Comando de Policía del Estado de Sokoto, se han recuperado 46 cuerpos y rescatado 15 personas con vida. El equipo de rescate, compuesto por buzos locales, la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias, la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias y la Policía, sigue buscando a las 16 personas restantes. Las causas del incidente aún se desconocen. Mantente informado con laSexta para más actualizaciones.

Al menos 46 personas han fallecido y 16 permanecen desaparecidas en Goronyo, noroeste de Nigeria, tras un accidente en el que una embarcación en la que viajaban 77 personas ha volcado. De ellas, 15 han sido rescatadas.

"Hasta el momento se han recuperado 46 cadáveres y 15 personas fueron rescatadas con vida", ha informado el portavoz del Comando de Policía del Estado de la ciudad de Sokoto, Ahmed Rufai, en declaraciones recogidas por el diario nigeriano 'Punch'.

Según el representante policial, "el equipo de rescate, integrado por buzos locales, la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés), la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias (SEMA) y la Policía, continúa la búsqueda de las 16 personas restantes".

Anotando que "77 personas se encontraban a bordo de la embarcación en el momento del incidente", el portavoz no ha apuntado a las posibles razones del suceso, cuyos motivos siguen siendo desconocidos mientras continúan las operaciones de rescate.

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