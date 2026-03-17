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Ataque salvaje

Al menos 400 muertos y 250 heridos en un bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul

El contexto Pakistán defiende que su bombardeo fue contra un arsenal del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), atribuyendo la destrucción del hospital a explosiones secundarias de armamento oculto.

Bomberos trabajan en el lugar de un ataque aéreo ocurrido a última hora del lunes en un hospital en Kabul, AfganistánBomberos trabajan en el lugar de un ataque aéreo ocurrido a última hora del lunes en un hospital en Kabul, AfganistánAgencia AP
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El Gobierno de los talibanes elevó este martes a 400 el número de muertos y a 250 los heridos por el bombardeo aéreo paquistaní contra un hospital de rehabilitación en Kabul, un hecho que llevó al régimen afgano a amenazar con una respuesta militar inmediata.

"Lamentablemente, el número de mártires (muertos) ha llegado a 400 hasta el momento", detalló en un comunicado el portavoz adjunto del régimen talibán, Hamdullah Fitrat.

El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el Distrito 9 de la capital, se produjo en torno a las 21:00 hora local, reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían. Fitrat indicó de que los equipos de rescate siguen recuperando cadáveres calcinados entre los escombros.

El principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, aseguró en una declaración a la cadena afgana TOLOnews que con este ataque al hospital del Gobierno de facto afgano deja de lado su intención de una resolución diplomática y acusó a Pakistán de emplear "tácticas israelíes" al atacar infraestructuras médicas.

La semana pasada el ministro de Defensa afgano, Mohammad Yaqoob Mujahid, advirtió de que sus tropas estaban listas para una "guerra de diez años" y que responderían a cualquier ataque sobre Kabul con una ofensiva directa contra Islamabad. La crisis, que estalló a finales de febrero tras la declaración de una "guerra abierta" por parte de Pakistán contra la insurgencia en suelo afgano, ya acumulaba antes de esta noche un balance de casi un centenar de civiles muertos según la ONU.

Los 400 fallecidos de este martes suponen el golpe más letal desde el inicio de las hostilidades. Pakistán mantiene que sus operaciones fueron precisas y dirigidas contra un arsenal del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), atribuyendo la destrucción del hospital a explosiones secundarias de armamento oculto.

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