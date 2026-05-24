Al menos 23 detenidos y policías heridos tras una nueva ola de protestas estudiantiles contra el Gobierno serbio en Belgrado

Los detalles Los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno desde noviembre de 2024, cuando el colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad mató a 16 personas.

Las protestas estudiantiles en Belgrado, Serbia, culminaron con 23 detenidos, policías heridos y daños materiales, en un nuevo rechazo al Gobierno y al presidente Aleksandar Vucic. Desde noviembre de 2024, los estudiantes han manifestado su descontento tras el colapso de una marquesina en Novi Sad que causó 16 muertes. En abril, lograron la dimisión del primer ministro Milos Vucevic. El ministro del Interior, Ivica Dacic, atribuyó la violencia a manifestantes extremos, mientras que Vucic, desde China, acusó a la oposición de instrumentalizar las marchas. Vucic instó al diálogo, advirtiendo que la violencia genera descontento público.

Las protestas estudiantiles de esta pasada noche en la capital de Serbia, Belgrado, han acabado con 23 detenidos, policías heridos y daños materiales al término de una nueva expresión de rechazo contra el Gobierno del país y contra el presidente, Aleksandar Vucic, de mano de uno de los colectivos más enérgicos.

Los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno desde noviembre de 2024, cuando el colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad mató a 16 personas. Insatisfechos con las respuestas del Gobierno, salieron en masa a las calles e incluso forzaron en abril del año pasado la dimisión del entonces primer ministro (y precisamente antiguo alcalde de Novi Sad), Milos Vucevic.

En su balance de este domingo, el ministro del Interior serbio, Ivica Dacic, también ha confirmado un número no específicado de policías heridos durante el apogeo de las protestas, al caer el sol, en la plaza de Slavija.

Dacic ha achacado los enfrentamientos a "la parte más extrema" de los manifestantes y prometido que el Gobierno no volverá a tolerar ningún tipo de alboroto de este calibre.

Vucic se ha referido a los incidentes durante la visita oficial que está realizando este domingo a China y ha insistido en su línea desde hace meses: las marchas han sido instrumentalizadas por la oposición y los incidentes de anoche "habían sido preparados" de antemano.

"Por la noche se hizo evidente que este ataque o, mejor dicho, estos incidentes, habían sido preparados, planeados con antelación, como siempre, y que la violencia era su esencia y su naturaleza", ha proclamado el presidente en declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública serbia RTS.

"Por mi parte, yo no voy a dejar de invitar a nadie a dialogar. Quiero que (los estudiantes) se presenten como personas que participan en la vida política de forma responsable y seria, y que podrían desempeñar las funciones estatales más importantes en el futuro", ha indicado el mandatario antes de recomendar a los estudiantes que apuesten por la vía pacífica porque "con sus chantajes y su violencia, están consiguiendo que la gente comience a estar enfadada por su comportamiento".

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