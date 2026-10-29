Al menos 13 muertos y una decena de heridos en un ataque ruso contra la estación de tren de Dnipró

Los servicios de emergencias atienden a los heridos tras el ataque ruso contra la estación de tren.

Los detalles El presidente de Ucrania ha solicitado que Estados Unidos y Europa tomen medidas "decisivas" contra la escalada bélica de Moscú tras atacar un andén donde se encontraban un tren de cercanías y otro de pasajeros.

Al menos 13 personas han fallecido y una decena ha resultado herida tras un ataque con dron del Ejército ruso en la estación de tren de Dnipró, Ucrania. Las autoridades locales han calificado la acción como "terrorista". El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que el ataque impactó en un andén donde se encontraban trenes de cercanías y pasajeros. Zelenski cuestionó los ataques rusos tras el levantamiento de sanciones a oligarcas y el sector energético, instando a Estados Unidos y Europa a tomar medidas decisivas y a no suavizar sanciones mientras persista el conflicto. El alcalde de Dnipró, Boris Filátov, describió la situación como una "guerra genocida".

Al menos 13 personas han muerto y una decena ha resultado heridos en un ataque del Ejército ruso con un dron contra la estación de tren de la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, que las autoridades locales han denunciado como una acción "terrorista" por parte de Moscú.

"Un terrible ataque ruso contra la estación de tren de Dnipró. Los rusos utilizaron un dron para atacar un andén donde se encontraban un tren de cercanías y otro de pasajeros", ha informado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje difundido en redes.

Según ha detallado, el balance de muertos asciende a 13 mientras que otras diez personas resultaron heridas. "¿Cuántos ataques terroristas similares ha perpetrado Rusia contra nuestro pueblo tras el levantamiento de las sanciones a algunos oligarcas rusos y al sector energético, en lugar de reducir la tensión?", se ha preguntado el dirigente ucraniano, quien ha apostado por que Estados Unidos y Europa tomen medidas "decisivas" contra la escala bélica de Moscú.

De este modo, Zelenski ha recalcado que las sanciones contra Rusia "no deben suavizarse mientras continúe esta guerra" y ha abogado por que desde la UE, Estados Unidos y el G7 se "adopten nuevas medidas sancionadoras más contundentes".

Previamente el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha ido informando de la situación en la estación, tras el golpe contra un tren que realizaba el trayecto entre Dnipro y Zaporiyia y que se encontraba en los andenes, donde los viajeros esperaban para embarcar.

Esta situación se ha producido pese a que había una alerta de alto riesgo sobre la zona ya que durante la noche se han producido otros ataques en la región de Dnipropetrovsk que han dejado al menos un herido en la citada ciudad.

En concreto, Rusia ha lanzado un ataque con un dron de propulsión a reacción. El impacto ha alcanzado uno de los andenes, donde en ese momento se encontraba el tren nº 866, que cubría la ruta Dnipró–Zaporiyia.

El alcalde de Dnipró, Boris Filátov, ha lamentado que esta "es una guerra genocida". En el lugar trabajan equipos de rescate, personal médico y fuerzas del orden, según los Ferrocarriles de Ucrania.

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