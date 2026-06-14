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Al menos 12 muertos tras el accidente una avioneta en Misuri

Los detalles Tras despegar, no logró coger altitud y finalmente hizo un giro brusco hacia la izquierda para estrellarse a escasos metros del aeropuerto de Butler.

Imagen de la avioneta estrellada cerca de Butler, Misuri (EEUU)Imagen de la avioneta estrellada cerca de Butler, Misuri (EEUU)Reuters
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Once paracaidistas y el piloto de una avioneta han muerto este domingo tras estrellarse el aparato en un aeropuerto en Butler, cerca de Kansas, Misuri, Estados Unidos.

La Patrulla de Estatal de Carreteras de Misuri ha informado que el accidente ha ocurrido cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler. "Hay agentes en el lugar ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates tras un accidente de avión fatal", ha indicado la Patrulla en redes sociales. "En este momento la información apunta a que han muerto todos los ocupantes, doce en total", ha añadido.

El aparato despegó sobre las 11:20 horas del aeropuerto, pero no logró coger altitud y finalmente hizo un giro brusco hacia la izquierda para estrellarse a unos 300 metros de la pista del aeropuerto, ha explicado el director de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs, en declaraciones a la cadena 'CNN'.

El avión era monomotor que utilizaba la empresa Skydive Kansas City, ha explicado Jacobs. El incidente está ya siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

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