Meloni insiste en "extremar" la vigilancia de cara a la posible entrada de migrantes de este sábado en Ceuta

Los detalles La primera ministra italiana asegura que "la gran mayoría de las naciones europeas comparten la postura que Italia ha expresado en los últimos días" respecto a la suspensión del acuerdo Schengen con España.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha afirmado que su país continuará extremando la vigilancia ante una posible llegada masiva de migrantes a Ceuta. Meloni sostiene que la mayoría de los países europeos apoyan las medidas drásticas de su gobierno, como la suspensión del acuerdo Schengen con España. Según Meloni, proteger las fronteras exteriores de Europa y garantizar la seguridad son prioridades esenciales. La primera ministra subraya la necesidad de estar alerta ante una posible oleada migratoria el 15 de agosto y defiende el enfoque de su gobierno en materia de migración, proponiendo soluciones innovadoras fuera de Europa.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha insistido en que su país seguirá "extremando" la vigilancia de cara a una supuesta llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta este próximo sábado e insistido en que la "gran mayoría" de los países europeos comparte las drásticas medidas adoptadas por su Gobierno, como la suspensión del acuerdo Schengen con España.

"Hoy en día, la gran mayoría de las naciones europeas comparten la postura que Italia ha expresado en los últimos días", ha asegurado Meloni en una entrevista publicada este viernes con el diario económico 'Milano Finanza'.

"La prioridad de Europa", ha añadido la primera ministra italiana, "es proteger sus fronteras exteriores de la inmigración descontrolada, eliminar cualquier riesgo para la seguridad y el terrorismo, y defender la libertad de circulación que constituye la base del sistema Schengen".

Meloni insiste en que la "posible nueva oleada" del 15 de agosto obliga a las autoridades italianas a mantenerse "extremadamente vigilantes y a seguir adoptando todas las medidas necesarias" y ha prometido que su gobierno "seguirá trabajando para consolidar los resultados alcanzados hasta ahora".

La dirigente transalpina ha asegurado que, en los últimos años, su Gobierno ha "demostrado, tanto en materia de migración como en otros temas, que el enfoque europeo puede cambiar". En consecuencia, ha insistido en "seguir el camino abierto por el Reglamento de Repatriación en centros de acogida en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa".

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