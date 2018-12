May se opone a otro referéndum del 'Brexit' y critica a Blair por pedirlo: "Es un insulto al cargo que una vez ocupó"

SE NIEGA A CELEBRAR UN SEGUNDO REFERÉNDUM

La primera ministra británica, Theresa May, recalcó su negativa a convocar un segundo referéndum del 'Brexit'. May, que aún confía en lograr "garantías adicionales" de la UE que faciliten la ratificación del pacto, aseguró que no eludirá la "responsabilidad" de cumplir con el mandato de la consulta.