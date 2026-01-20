Más de medio millón de deportaciones, asesinatos y brutalidad policial: así han sido los 365 días de terror del ICE en el segundo mandato de Trump

¿Por qué es importante? El pasado 20 de enero de 2025 Trump anunció que elevaría la represión contra los migrantes "a unos niveles nunca antes vistos". Desde entonces su policía patriótica ha llevado a cabo innumerables redadas indiscriminadas dándoles igual que sea contra adultos o menores.

Aunque parezca mucho más tiempo, el presidente de EEUU, Donald Trump, tan solo lleva un año de su segundo mandato, el cual ha estado marcado por los conflictos: comerciales, diplomáticos y de convivencia en el propio país. En este sentido, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se ha encargado de hostigar a la población migrante de forma inhumana, gracias la sobrefinanciación y justificación del propio líder republicano.

En total, los oficiales han llevado a cabo más de medio millón de deportaciones en los últimos 365 días, aunque su objetivo era de un millón al año. Y es que la brutalidad de la policía patriótica de Donald Trump se ha convertido en el día a día desde que regresó a la Casa Blanca.

Todo comenzó el pasado 20 de enero de 2025, cuando Trump aseguró que llevaría la represión a los migrantes "a unos niveles nunca antes vistos". Desde ese día, su brazo ejecutor comenzó a ir puerta por puerta llevando a cabo arrestos indiscriminados y carentes de humanidad. A propósito, esta Gestapo del siglo XXI actúa con total impunidad, puesto que sus oficiales visten capuchas, gorras y pasamontañas, todo para que sea imposible identificarlos y llevarlos ante la justicia.

Asimismo, su modus operandi consiste en llevar a cabo redadas aleatorias que, durante las primeras semanas del segundo mandato, llegaron a dejar hasta 1.200 detenidos al día. Igualmente, estas persecuciones se han llevado a cabo siguiendo criterios arbitrarios, puesto que se basan en el color de piel, rasgos físicos e incluso el acento. Además, los agentes no hacen ningún tipo de distinción, ya que han arrestado por igual a personas sin antecedentes penales y a menores de edad.

Además, estas prácticas propias de matones se han cobrado decenas de vidas, como la de Renee Nicole Good, lo que ha provocado que ciudades como Minneapolis o estados como Minnesota le hayan declarado la guerra al ICE. No obstante, el presidente Trump, lejos de rebajar la tensión, ha decidido echar más leña al fuego amenazando con decretar la Ley de Insurrección.

Pese a todo, la Administración Trump continúa destinando dinero a este grupo de terror, de hecho, en este segundo mandato han alcanzado su presupuesto más alto desde su fundación en 2003 con 9.000 millones de euros. Sin embargo, a esta cantidad habrá que sumarle fondos adicionales que harán que para 2029 su partida ascienda hasta los 64.000 millones de euros.

