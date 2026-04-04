Más heridos y menos impacto: los medios de EEUU cuestionan el relato oficial de Washington sobre el balance de la guerra en Irán

Los detalles Según 'New York Times', las bases de lanzamiento iraníes atacadas por bombas estadounidenses e israelíes son reabiertas a las pocas horas de ser bombardeadas.

Este sábado se cumplen cinco semanas desde el inicio de la guerra de Irán, y el final aún no se vislumbra, a pesar de las declaraciones de Donald Trump. Según medios estadounidenses, los daños sufridos por Estados Unidos son mayores de lo reportado, mientras que el impacto en Irán es menor. Irán ha mostrado destrucción significativa en infraestructuras militares estadounidenses, incluyendo un helicóptero CH-47 Chinook. Además, un ataque a la Embajada de EE.UU. en Riad causó daños considerables. Aunque el Pentágono afirma haber golpeado miles de objetivos iraníes, medios como el New York Times cuestionan la eficacia de estos ataques. También hay discrepancias sobre las cifras de bajas, con informes que sugieren cifras mucho más altas de lo admitido oficialmente. La situación indica que los daños son significativos y que la resolución del conflicto aún está distante.

Este sábado se cumplen cinco semanas del inicio de la guerra de Irán y el final sigue sin estar a la vista, por mucho que Donald Trump la haya dado por concluida muchas veces. Y el balance de daños estadounidense, según los medios del país, es bastante mayor de lo que se está reportando y, su impacto en Irán, menor del expresado.

Uno de los objetivos que alcanzó el régimen ayatolá fue un helicóptero CH-47 Chinook del ejército estadounidense que se encontraba en su base en Kuwait. Ahora, Irán ha publicado cómo la cabina y las hélices del helicóptero quedaron completamente destrozadas. Las imágenes satelitales muestran, además, una destrucción a gran escala de hangares de aviones, barracones, almacenes e incluso infraestructuras eléctricas, alcanzadas en esta oleada de misiles y drones en plena escalada del conflicto.

No ha sido el único golpe. El ataque iraní contra la Embajada de Estados Unidos en Riad habría causado daños mucho mayores de lo que se había reconocido inicialmente. Según el Wall Street Journal, el ataque dejó daños generalizados en todo el edificio.

Mientras tanto, el Pentágono asegura haber golpeado miles de objetivos y lograr avances sustanciales. "Nuestros ataques están minando la moral del ejército iraní, provocando deserciones generalizadas, escasez de personal clave y frustración entre los altos mandos", afirma Pete Hegseth, secretario de Guerra.

"Hemos atacado más de 8.000 objetivos militares, incluidos 130 buques iraníes", apunta por su parte Brad Cooper, comandante del CENTCOM de EEUU.

No obstante, las informaciones de varios medios de comunicación ponen en duda el relato oficial de Washington. Según 'New York Times', las bases de lanzamiento atacadas por bombas estadounidenses e israelíes son reabiertas a las pocas horas de ser bombardeadas. Los iraníes habrían estado desenterrando búnkeres y silos subterráneos de misiles alcanzados por bombas estadounidenses e israelíes, volviéndolos a poner en funcionamiento horas después de un ataque.

Además, surgen dudas sobre las cifras reales de bajas. Una investigación del medio 'The Intercept' habla de al menos 750 militares estadounidenses muertos o heridos, muy por encima de los menos de 350 reconocidos oficialmente por el Pentágono.

Un escenario que sugiere que los daños son mayores de lo contado y que la guerra estaría lejos de resolverse.

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