Margarita Robles tiene claro que la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin sobre Ucrania "no debe quedar impune". En una entrevista en 'El País', la ministra de Defensa asegura que las acciones del mandatario ruso pueden tener "consecuencias penales".

Para Robles, el ataque ruso en suelo ucraniano supone "una vulneración del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas". "Se está bombardeando a población inocente", cuestiona, calificando las imágenes que estamos viendo en las últimas horas como "absolutamente inaceptables".

"Lo que está claro que Putin no debe quedar impune y eso no puede limitarse a las sanciones económicas, que espero sean más categóricas si no se produce una retirada, pero es verdad que se están produciendo asesinatos, que hay que calificarlos así, porque esto es una agresión absolutamente ilegítima. El adjetivo más duro que le podemos poner", zanja.

Anticipa que "habrá ayuda" por parte de España a los soldados ucranianos, evitando dar una cifra. "Nuestras posibilidades sanitarias son mayores, porque teníamos una reserva por el COVID. De material de defensa tenemos más limitaciones", aclara.