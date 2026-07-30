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Guerra en Ucrania

Al menos ocho muertos, entre ellos dos niños, en nuevos ataques de Rusia contra Ucrania

Los detalles También hay una treintena de heridos por los bombardeos en diversos puntos del país, entre ellos la provincia de Dnipropetrovsk, donde se encuentra localidad natal de Volodímir Zelenski.

Equipos de rescate en la aldea de Radushne, cerca de la ciudad de Kryvyi Rih, región de Dnipropetrovsk, Ucrania. Equipos de rescate en la aldea de Radushne, cerca de la ciudad de Kryvyi Rih, región de Dnipropetrovsk, Ucrania.Reuters
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Al menos ocho personas han muerto y más de una treintena han resultado heridas en los últimos ataques perpetrados durante la noche de este miércoles por las Fuerzas Armadas de Rusia contra varias zonas de Ucrania, entre ellas la provincia de Dnipropetrovsk, en la que se encuentra la ciudad de Krivói Rog, localidad natal del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"En un pueblo a las afueras de Krivói Rog, como consecuencia del impacto directo de un misil balístico lanzado desde Vorónezh contra una vivienda en la que vivía una familia numerosa, han fallecido dos niñas de cinco y doce años, además de cuatro adultos", ha indicado este jueves el gobernador de la zona, Oleksandr Vilkul, en un comunicado.

Asimismo, ha señalado que otras ocho personas han resultado heridas por el mismo ataque, entre ellas dos niños de seis y quince años. Con todo, Vilkul ha advertido de que el número de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las labores de rescate.

"No puede haber perdón para los crímenes de guerra de los ocupantes rusos... Nos vengaremos", ha expresado, tras una noche que ha calificado como "negra" para la región ucraniana tras el impacto de un misil 'Iskander' ruso.

Por su parte, las autoridades de Kiyv, la capital del país, y de Poltava, situada más al este, han registrado una víctima mortal cada una en el marco de estos últimos ataques.

Además, el Ejército ruso ha atacado la ciudad de Leópolis, donde al menos 26 personas han resultado heridas y dos viviendas han sufrido graves daños estructurales.

Un ataque "a gran escala"

Horas antes, Zelenski alertaba de que, según informaciones de las Fuerzas Aéreas ucranianas, los rusos estaban preparando un ataque "a gran escala" con una "alta probabilidad" de que pudiera ser perpetrado en la noche de este miércoles al jueves, cuando el presidente volvía a Ucrania tras su visita a Estados Unidos.

"Es importante que nuestros socios comprendan plenamente lo que está sucediendo y que la protección de vidas humanas depende directamente de su disposición -o falta de ella- a ayudarnos con misiles de defensa aérea", ha sostenido el mandatario ucraniano, quien ha hecho referencia explícita a Estados Unidos como país que dispone de misiles Patriot.

Esta misma semana, a propósito de su reunión con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, Zelenski ha pedido a su par estadounidense un paquete de emergencia con misiles Patriot para defender la infraestructura energética ucraniana ante la previsible ola de ataques que Rusia lanzará durante el próximo invierno.

El objetivo es obtener al menos 300 de estos misiles interceptores para el invierno, época del año en la que Rusia incide sus ataques sobre la infraestructura energética, debido a la alarmante escasez de estos interceptores balísticos, que ya hizo casi imposible repeler la última oleada de ataques sobre Kiev.

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