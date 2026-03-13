Líbano, bajo el fuego constante: una oleada de ataques israelíes dejan ya más de 630 muertos y miles de desplazados

Los detalles En distintos puntos del territorio libanés, comandantes de la milicia chií continúan operando mientras Israel mantiene su ofensiva y advierte de que no detendrá sus ataques contra quienes considere responsables de actividades terroristas.

Mientras miles de fieles celebraban el último viernes del Ramadán, Líbano sufre una intensa presión militar debido al conflicto entre Israel y Hizbulá. Comandantes de Hizbulá operan en el país mientras Israel continúa su ofensiva, advirtiendo que no detendrá los ataques contra quienes considere terroristas. La presión también recae sobre el Gobierno libanés, al que Israel insta a desarmar a Hizbulá. En medio de la ofensiva, los civiles son los más afectados, con ataques que han dejado decenas de muertos y más de 800.000 desplazados. La violencia y la inseguridad dominan Beirut, mientras Israel justifica sus bombardeos y advierte de consecuencias crecientes si el Gobierno libanés no actúa.

Mientras miles de fieles rezaban para celebrar el último viernes del Ramadán, uno de los días más sagrados del calendario musulmán, el sonido de los misiles seguía marcando el ritmo de la vida en Líbano. El país vuelve a vivir bajo una intensa presión militar en medio de la escalada entre Israel y Hizbulá.

En distintos puntos del territorio libanés, comandantes de Hizbulá continúan operando mientras Israel mantiene su ofensiva y advierte de que no detendrá sus ataques contra quienes considere responsables de actividades terroristas. "Estamos golpeando y atacando a quienes realizan actos de terrorismo, Hizbulá en Líbano", sostiene el líder israelí, Benjamin Netanyahu, que insiste en que su objetivo es eliminar a los miembros de la milicia y a quienes colaboren con ella.

La presión también se dirige al propio Gobierno libanés. Desde Israel advierten de que, si las autoridades no actúan para desarmar a Hizbulá, lo harán ellos: "El Gobierno libanés está jugando con fuego. Si continúan permitiendo que actúe sin desarmarlo, estará labrando su propio destino. Si el Gobierno no actúa, lo haremos nosotros", señalan fuentes israelíes.

Pero en medio de la ofensiva, los civiles siguen pagando el precio más alto y es que hace apenas unas horas, dos misiles israelíes impactaron contra un edificio residencial en el centro de Beirut, a menos de un kilómetro de la sede del gobierno. El ataque dejó decenas de víctimas, entre ellas, al menos 28 personas que murieron atrapadas bajo los escombros.

Aumenta la cifra de víctimas mortales

Otro bombardeo en el paseo marítimo del centro de la capital provocó al menos ocho muertos más. Así, la violencia ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares: según los datos disponibles, más de 800.000 libaneses han tenido que desplazarse para intentar escapar de los bombardeos y evitar aumentar la cifra de víctimas mortales, que ya supera las 630 personas.

En Beirut, la población vive entre explosiones, sirenas y el constante paso de aviones militares. "Es difícil dormir con los jets pasando por aquí. Hay mucha incertidumbre. Entrenamos muy cerca de la zona de las explosiones y ayer se escucharon varias; una en el centro se oyó muchísimo", relata un testigo.

De esta manera, la sensación de inseguridad se extiende por toda la ciudad: "Los niños no van al colegio y no hay lugar seguro. Están atacando zonas que parecía que no iban a atacar", explica un ciudadano español en Beirut, y es que pese al creciente impacto humanitario, Israel mantiene que los bombardeos están justificados. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusa al Gobierno libanés de incumplir su compromiso de desarmar a Hizbulá y advierte de que las consecuencias irán en aumento.

"El Gobierno libanés, que engañó e incumplió su compromiso de desarmar a Hizbulá, pagará un precio cada vez mayor en daños a la infraestructura y pérdida de territorio", afirmó. Mientras continúan los ataques aéreos sobre Beirut y el sur del país, que sigue atrapado en una guerra que no da tregua.

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