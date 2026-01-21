Ni leyes ni impuestos ni supervisión en Groenlandia: así es Praxis, la última tecnoutopía de los amigos multimillonarios de Trump

¿Por qué es importante? El grupo de multimillonarios estaría encabezado por Dryden Brown, y le acompañarían Peter Thiel, CEO de un fondo de inversión; Ken Howery, embajador en Dinamarca y Sam Altman, dueño de ChatGPT.

Un grupo de tecnócratas multimillonarios, cercanos a Donald Trump, está impulsando la creación de un nuevo país en Groenlandia llamado Praxis, sin leyes ni impuestos. Liderados por Dryden Brown, han recaudado 525 millones de dólares y aseguran haber convencido a más de 150.000 personas. A pesar de un intento fallido de comprar Groenlandia en 2024, el proyecto sigue adelante, apoyado por figuras como Peter Thiel y Sam Altman. Praxis busca ser la primera nación digital del mundo, impulsada por inteligencia artificial, aprovechando las energías renovables de la isla para mantener servidores a bajo coste.

Varios tecnócratas amigos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están impulsando la creación de un nuevo país sin leyes, impuestos o supervisión en Groenlandia. El nombre de esta nación sería Praxis y aseguran que ya han recaudado 525 de millones de dólares y convencido a más de 150.000 personas para hacerlo realidad.

"La historia habla de una isla lejana en el norte, inaccesible para los mortales. El centro de la sabiduría suprema", reza una publicación de su cuenta de X, que no es el inicio de una fábula, sino la última locura que un grupo de tecnócratas multimillonarios pretende llevar a cabo en la isla. El cabecilla de esta idea sería Dryden Brown, que aseguró el pasado 27 de mayo de 2025 que la gente se sorprendería de la cantidad de "tecnócratas especializados en Defensa, que han acudido para unirse a este proyecto en Groenlandia".

Praxis, que es el nombre que tendría este país, ya tiene página web y en ella estos millonarios dicen que se trata de un proyecto que busca crear la primera nación digital del mundo, impulsada por la inteligencia artificial y los tecnócratas más ricos del mundo que orbitan alrededor de Trump. Precisamente, el líder republicano ha ya hablado en alguna ocasión de construir nuevas ciudades. "Estas Ciudades de la Libertad reabrirán nuestras fronteras", señaló el mandatario en marzo de 2023.

Por su parte, Brown ha asegurado que ya ha convencido de su utopía a 151.068 personas, así como ha recaudado 525 millones de dólares. Con esta cantidad habría intentado comprar Groenlandia en 2024, pero sin éxito. "He ido a Groenlandia para intentar comprarla", indicó en un tuit por aquel entonces.

Grafismo que muestra cuáles serían los requisitos para obtener la ciudadanía de Praxis

Algunos de los tecnócratas que acompañarían a Brown serían: Peter Thiel, donante de Trump y CEO de un potente fondo de inversión; Ken Howery, embajador de EEUU en Dinamarca desde el pasado 17 de enero, o Sam Altman, dueño de ChatGPT.

Con todo, podría haber algo de real detrás de esta utopía, puesto que la isla se mueve gracias a las energías renovables que, unidas al frío extremo, lo convertirían en el espacio perfecto para mantener cientos de miles de servidores de inteligencia artificial a bajo coste.

