Ya se han registrado los primeros contagios de coronavirus en niños, en concreto dos menores en Castilla-La Mancha y una niña en Madrid han dado positivo en coronavirus. Pero, de momento, las autoridades sanitarias han optado por no ordenar el cierre de los centros escolares porque consideran que "no tiene sentido".

Así lo ha indicado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, durante la comparecencia de este miércoles. "Cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa", ha señalado al respecto.

Y es que, el máximo responsable de Emergencias y Alertas Sanitarias ha indicado que, al no ir al colegio, los menores tendrían que quedarse en casa, pudiendo entrar en contacto con grupos de riesgo, como sus abuelos. "Los niños van a estar en contacto con grupos de personas en su casa, que en algunos casos pueden ser de riesgo", ha apuntado.

Además, los menores "no se van a quedar encerrados porque no es necesaria la cuarentena", pudiendo provocar así posibles contagios en otras zonas, como parques infantiles. "No se van a quedar en casa y pueden entrar en contacto con niños de otras escuelas", ha añadido Simón. "La valoración y aplicación de medidas debe hacerse para que tengan impacto beneficioso y ahora mismo consideramos que ese cierre no beneficiaría".

Si bien, esta decisión tiene que ser tomada por las autoridades de las comunidades autónomas, que tienen competencias en esta materia. Y, aunque Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, indicó en una entrevista que podría plantearse el cierre de los centros escolares, el Gobierno autonómico, de momento, lo ha descartado.

El cierre de colegios, la cancelación de actos públicos con grandes aglomeraciones o la restricción de la movilidad son medidas que entrar en la fase de mitigación, un escenario que en nuestro país no se ha contemplado. Al respecto, las autoridades sanitarias han insistido en que, de momento, nos encontramos en la primera fase, la de contención.