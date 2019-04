La Policía carga contra los manifestantes que protestan contra Donald Trump: "No queremos un EEUU fascista"

Mucha tensión y graves disturbios en los alrededores del Capitolio, en los momentos previos al juramento de Donald Trump. Un grupo de encapuchados anti Trump han destrozado escaparates y todo el mobiliario urbano que encontraban a su paso. Washington es a esta hora un hervidero de protestas contra el ya nuevo presidente de los Estados Unidos.

Fuertes altercados entre la policía y los manifestantes han intentado bloquear el acceso al ceremonia a los partidarios del magnate y ha terminado con spray pimienta y granadas aturdidoras. Mucha tensión y nerviosismo en Washington ante la investidura de Trump. Cientos de policías trataban de separar a partidarios y detractores del ya nuevo presidente de Estados Unidos.

Al grito de 'no me representa', miles de personas se concentraba dando paso a la violencia, los heridos y las detenciones. Un gobierno ilegítimo decían los manifestantes que rechazaban una América fascista: "No Ku Kluxklan. No a EEUU fascista".

Más pacíficas, las marchas en Nueva York lideradas por grandes celebridades: "Nunca pensé que (Trump) llegaría a Washington. Es un mal ejemplo para nuestro país" ha asegurado De Niro. Miles de asistentes enloquecían con la intervención de Alec Baldwin, el imitador más ácido de Trump durante la campaña: "Cuando vaya al consulado ruso, voy a ir al baño durante mucho, mucho tiempo".

La cantante Cher hizo también un llamamiento a la unión: "Cuando la gente vea esto tendrán el coraje suficiente para unirse a nosotros e intentar detener el cambio que se está produciendo". Un rechazo inédito que marca el inicio del seguro, polémico mandato de Trump.