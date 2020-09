María Kolesnikova es una de las tres mujeres que se unieron para liderar la campaña de oposición en las elecciones presidenciales, desafiando a Lukashenko, presidente desde hace más de 25 años en Bielorrusia.

Este lunes, a plena luz del día, la opositora al régimen de Lukashenko fue secuestrada por unos desconocidos encapuchados. Así lo confirmaba Sviatlana Tsikhanouskaya, líder opositora: "Una de las líderes de las protestas pacíficas, fue secuestrada".

En este vídeo se puede ver el momento en el que un coche azul, con el que secuestraron a María Kolesnikova, llega a la frontera de Bielorrusia con Ucrania. Y es que querían que Kolesnikova saliese del país. Tanto ella como otros dos miembros del consejo coordinador de la oposición bielorrusa, dos hombres que, finalmente, habrían cruzado la frontera.

Pero María no, la líder de la oposición se negó a ser desterrada y rompió su pasaporte con su propias manos. De esta forma, no consiguieron echarla, como confirma el viceministro del Interior de Ucrania: "A Maria Kolesnikova no consiguieron expulsarla de Bielorrusia, esta valiente mujer tomó medidas para impedir el cruce de fronteras".

Pero, ahora, María está detenida, acusada de poner en peligro a los agentes fronterizos. Desde el exilio, la líder de la oposición, Tsikhanouskaya, pide su libertad: "Necesitamos la inmediata liberación de los presos políticos".