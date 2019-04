Un universitario sólo cumplirá tres meses de cárcel por violar a una joven en un campus de EEUU

Brock Turner, el acusado por violar a una mujer, ya ha declarado ante el juez. El suceso ocurrió tras una fiesta universitaria. La joven estaba inconsciente, pero eso no le detuvo. Después, intentó huir al verse sorprendido por otros dos jóvenes, pero consiguieron retenerle.

Para delitos como el suyo, la ley prevé penas de hasta 14 años, pero el juez ha decidido que sean seis meses, de los cuales sólo cumplirá tres. El caso ha indignado a Estados Unidos. Más de un millón de personas han firmado ya una petición en 'Change.org' pidiendo la recusación del magistrado que, según una profesora de Stanford, mostró escasa sensibilidad durante el juicio.

Eso, pese al poderoso testimonio de la joven ante el juez: "No me conoces, pero has estado dentro de mí, por eso estamos hoy aquí". Una carta de 14 páginas que se ha hecho viral, especialmente, el extracto en el que enumera la infinidad de preguntas que le hicieron, pero poco pudo contestar porque no recuerda casi nada.

Esto no es un caso aislado. Las violaciones a mujeres en universidades de Estados Unidos son una epidemia. Según las estadísticas, una de cada cinco sufrirá algún tipo de agresión sexual durante su estancia en el campus.