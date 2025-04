Kennedy Jr. insiste en su bulo de que el autismo es "una epidemia que eclipsa al Covid" y que lo causa una "toxina ambiental"

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Sanidad de la administración Trump en Estados Unidos, ha vuelto a insistir en que el autismo es "una epidemia que eclipsa al covid" en lo que ha sido un nuevo ataque a las vacunas, a las que ha vinculado en no pocas ocasiones con el autismo.

Así lo ha dicho en una entrevista en la radio WABC 770 AM en el portal 'The Hill': "Es una epidemia. Eclipsa al covid y a sus consecuencias porque el covid mataba a personas mayores. El autismo afecta a niños, y al comienzo de sus vidas. Cuando empiezan a ser productivos. Es algo que les debilita tanto a ellos como a sus familias y a sus comunidades".

Y dice, además, que en EEUU el índice de autismo crece de manera rápida con un gran coste sanitario: "Será de un billón de dólares al año para 2025. Es solo el principio, porque muchos de estos niños están creciendo y sus padres están preocupados cada día".

"Esas familias con hijos que no hablan, que no van al baño solos, que tienen las condiciones típicas del autismo. Movimiento de cabeza, andan de puntillas, autoestimulación, dolor intestinal crónico... Esos niños no van a tener un empleo, y muchos tienen un potencial tremendo para vivir de forma autónoma, tener un empleo y cuidar de sí mismos", añade Kennedy Jr.

Critica el enfoque genético de los científicos

Insiste, además, en criticar el enfoque científico que vincula al autismo con la genética: "Han bloqueado los estudios que demostrarían que la causa es ambiental. En vez de eso estudian genes, pero ya lo he dicho, es necesaria una toxina ambiental y es lo que buscamos ahora".

Ha adelantado, además, que van a identificarla usando inteligencia artificial y también "los mejores protocolos científicos": "Tenemos 15 equipos para estudiar todas las posibles exposiciones como el moho, los aditivos alimentarios, los pesticidas, las vacunas o los ultrasonidos"

Su postura, calificada como una "falta de respeto"

La postura de Kennedy sobre el autismo ya ha recibido numerosas críticas y ha sido condenada por congresistas y grupos de concienciación, que la califican de "una falta de respeto" y "engañosa". "Hablar del autismo como una enfermedad crónica, y empelar términos como 'epidemia', solo deshumaniza a los autistas y perpetúa su estigma y los estereotipos", expresa Kristyn Roth, portavoz de la Sociedad Americana de Autismo.

Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informan de que el autismo es más probable en familias con antecedentes, si la madre sufre complicaciones en el parto o si se dan las condiciones cromosómicas. Además, los CDC estiman que están aumentando los casos de autismo porque han mejorado los medios para su detección.

Promete hallar esa "toxina ambiental"

Es un episodio más del bulo que ha sembrado Kennedy Jr. Uno en el que, como dijo en palabras recogidas en 'NBC News', ha prometido hallar esa "toxina ambiental" que según dice está detrás de la "epidemia" del autismo. "Los genes no causan epidemias", dijo.

"Sabemos que es una exposición ambiental. Tiene que serlo", ha insistido. Es por ello que las próximas tres semanas anunciará una serie de estudios destinados a identificar las "toxinas ambientales" a las que responsabiliza del aumento de casos de autismo infantil en el país.