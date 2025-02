Karla Sofía Gascón, ausente mientras el elenco de 'Emilia Pérez' se reúne en Hollywood: "Que el trabajo hable por sí solo"

El elenco de la película 'Emilia Pérez', que lidera las nominaciones a los Óscar, asistió este jueves -madrugada del viernes en España- a una entrega de premios en Hollywood. Una cita en la que destacó la ausencia de Karla Sofía Gascón, en plena polémica tras salir a la luz sus antiguos tuits contenido racista y xenófobo.

La mexicana Adriana Paz, el venezolano Edgar Ramírez, la estadounidense Zoe Saldaña y el director, el francés Jacques Audiard, participaron en un almuerzo organizado por el Instituto Estadounidense del Cine para condecorar a las 10 mejores películas y las 10 mejores series del año. La actriz española, en cambio, no acudió.

"He decidido, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos tuvimos juntos, dejar que el trabajo hable por sí solo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y diferente", publicó Gascón a su vez en un mensaje de Instagram.

Otra de las actrices de la película, Selena Gómez, tampoco estuvo presente en ese almuerzo, que honraba en esta edición a los bomberos de Los Ángeles tras los devastadores incendios de California y homenajeó al cineasta David Lynch, fallecido el pasado 15 de enero. El evento estaba programado para el pasado 10 de enero, pero precisamente debido a los incendios tuvo que posponerse.

'Emilia Pérez' estuvo entre las cintas reconocidas por estos premios junto a 'Anora', 'A Complete Unknown', 'Conclave', 'Dune: Part Two', 'The Brutalist', 'Nickel Boys', 'A Real Pain', 'Sing Sing' y la primera parte del musical 'Wicked', que parte con 10 nominaciones. Por su parte, en el apartado de series figuraron 'Abbot Elementary', 'The Bear', 'Hacks', 'A Man On The Inside', 'Mr. & Mrs. Smith', 'Nobody Wants This', 'The Penguin', Shogun', 'True Detective: Night Country' y 'Shrinking'.

La caída de Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón, que está nominada al Oscar a mejor actriz, se ha ido quedando cada vez más sola desde que salieron a la luz sus mensajes ofensivos. No tiene el apoyo de la productora ni del director del filme y tampoco representará a la cinta en la gala de los premios Goya este fin de semana.

Audiard, director de 'Emilia Pérez', ha tachado sus comentarios de "absolutamente odiosos y dignos de ser odiados" y su compañera Zoe Saldaña ha dicho estar "decepcionada". También la editorial de la actriz ha anunciado que no reeditará su libro, una novela biográfica que publicó en México en 2018.