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Adiós protocolo

Del 'Kame Hame Ha' con Macron a los gatos de Starmer: la diplomacia 'Dragon Ball' de la primera ministra de Japón que tan poco gusta en su país

Sí, pero... A pesar de querer ganarse al resto de los líderes del mundo con la cultura pop, en la isla critican que sobrepase esa fina línea entre la cercanía y la teatralidad. Su melón para el presidente de Australia ha abierto una crisis diplomática.

Takaichi ataca' a Macron con un 'Kame Hame Ha'
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Sanae Takaichi está jugando sus cartas con los demás líderes del mundo. En sus visitas internacionales, la primera ministra de Japón está dejando a un lado esos apretones de manos y los protocolos para ganarse, o tratar de ganarse, a sus homólogos con la cultura pop. Con algo que han llamado 'diplomacia Dragon Ball' y que en su país no está gustando demasiado.

Porque en esa esfera, la primera ministra nipona está cambiando los saludos por gestos como los de la obra de Akira Toriyama. Haciendo un 'Kame Hame Ha' con Emmanuel Macron e, incluso, animándose a cantar el cumpleaños feliz a Giorgia Meloni.

Se ve que la música es una de sus aficiones, pues a buen seguro el presidente de Filipinas nunca se imaginó en un karaoke oficial ni su homólogo en Corea del Sur tocando la batería con la líder japonesa.

Y, claro está, regalos. Regalos como el hecho de haber regalado a Keir Starmer juguetes para sus gatos o ese melón que ha llevado al presidente de Australia. Uno que, por cierto, ha ido acompañado de unas declaraciones poco afortunadas con ese "trajo un par de melones" y un "entró pareciéndose a Pamela Anderson" de Anthony Albanese y su entrevistadora en un podcast. La crisis diplomática, abierta.

En Japón, los medios locales están criticando a la primera ministra por cruzar esa fina línea entre la cercanía y la teatralidad, como cuando en su visita a la Casa Blanca pareció una republicana más en su aparición con Donald Trump.

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