Los jóvenes dejan de lado a Trump y su MAGA: el apoyo al presidente de EEUU baja entre los menores de 30 años

Los detalles Según una encuesta de 'The Washington Post', el apoyo de los menores estadounidenses de 30 años ha bajado de un 41% a solo un 29%.

Desde sus inicios políticos, Donald Trump ha contado con un sólido apoyo, especialmente con su lema 'MAGA' (Make America Great Again). Sin embargo, tras la guerra de Irán, su respaldo ha disminuido, particularmente entre los jóvenes. Aunque el movimiento MAGA entusiasmó a miles de republicanos, su atractivo se ha desvanecido con el tiempo. Según 'The Washington Post', el apoyo entre los menores de 30 años ha caído del 41% al 29%, y al 20% entre los menores de 40 años. Este declive preocupa a los republicanos de cara a las elecciones mid-terms, ya que pierden a su electorado joven. Intentos de atraerlos, como vídeos sobre Irán, han fracasado, y promesas incumplidas y asociaciones polémicas han generado rechazo hacia Trump.

Desde sus inicios políticos, hiciera lo que hiciera, a Donald Trump no le ha faltado apoyo. Pero, desde la guerra de Irán, el presidente de EEUU cada vez está más solo. El movimiento MAGA hace aguas y la pérdida de apoyo al republicano se nota especialmente entre los más jóvenes.

El presidente estadounidense cautivó a millones de estadounidenses prácticamente con una gorra y su lema 'MAGA' (Make America Great Again, hacer América grande de nuevo). Hizo de ella su imagen personal y entusiasmó a miles de republicanos que le han estado apoyando fielmente desde que anunciara su candidatura.

No obstante, este lema que ya cumple 10 años ha ido envejeciendo mal. Y no habrá sido por todo el merchandising que Trump ha hecho para sacarle partido. Los jóvenes que le apoyaban fervientemente en sus inicios ya casi no están. Según una encuesta de 'The Washington Post', el apoyo de los menores estadounidenses de 30 años ha bajado de un 41% a solo un 29%, cifra que baja al 20% si se engloba a los menores de 40 años.

Unas cifras preocupantes de cara a las próximas elecciones mid-terms ya que los republicanos están perdiendo a su electorado más joven. Quizás conscientes de ello, desde la Casa Blanca se han lanzado varios vídeos sobre la guerra de Irán intentando incluir contenido de la generación, pero no solo no ha hecho gracia sino que hasta ha recibido el rechazo de artistas por poner su música o instituciones por asociarlas con el conflicto bélico.

Tampoco han gustado sus promesas incumplidas como el "no más guerras" o "hacer a EEUU más rica" y acercamientos como el de la artista Nicki Minaj tampoco están convenciendo a los jóvenes para seguir valorando positivamente al inquilino de la Casa Blanca.

Porque la excesiva comunicación política de MAGA se está convirtiendo en algo de rechazo para Donald Trump.

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