John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de EEUU, se declara culpable de manejo indebido de información clasificada

Los detalles Todavía no hay sentencia fijada por un delito que, han acordado Fiscalía y defensa, podría conllevar un máximo de cinco años de cárcel.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se ha declarado culpable de manejo indebido de información clasificada, enfrentando hasta cinco años de cárcel. Bolton, una figura destacada durante las administraciones de George W. Bush y Donald Trump, ha llegado a un acuerdo que incluye una multa de más de 2,25 millones de dólares. La Fiscalía sugiere que Bolton podría enfrentar una comparecencia ante un comité de Inteligencia, tres años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. Acusado de transmitir documentos clasificados a través de cuentas personales, Bolton también publicó un libro crítico sobre Trump tras dejar su cargo.

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton se ha declarado culpable este viernes de manejo indebido de información clasificada, uno de los 18 cargos que pesan sobre una de las figuras más conocidas de la Administración de George W. Bush y el primer mandato del actual presidente, Donald Trump, aunque todavía no hay sentencia fijada por un delito que, han acordado Fiscalía y defensa, podría conllevar un máximo de cinco años de cárcel.

Fuentes de la cadena MS Now apuntaron a principios de junio que el acuerdo incluye una multa valorada en más 2,25 millones de dólares (casi dos millones de euros) que, sumada a esta posible pena de cárcel, pondría fin a una veintena de acusaciones que amenazaba a Bolton con millones de dólares en honorarios legales y décadas de prisión.

La Fiscalía ha avanzado a Fox News que lo más probable es que Bolton acabe en una comparecencia obligatoria ante un comité de Inteligencia estadounidense, tres años de libertad condicional supervisada y hasta 100 horas de servicio comunitario.

Bolton se ha declarado culpable y pedido perdón ante el tribunal federal de distrito de Greenbelt, Maryland, dirigido por el magistrado Theodore Chuang, que tiene 90 días para dictar sentencia. El exasesor, quien se convirtió en un acérrimo crítico del presidente tras trabajar para él entre 2018 y 2019, fue imputado en octubre del pasado año de una veintena de cargos por manejo indebido de documentos clasificados, en particular por transmitir y retener ilícitamente información de defensa nacional.

Asimismo, supuestamente transmitió documentos clasificados como de alto secreto a través de cuentas personales de correo electrónico y aplicaciones de mensajería. Estos documentos contenían información sobre futuros ataques, adversarios extranjeros y relaciones de política exterior.

La acusación también alega que Bolton retuvo ilegalmente documentos confidenciales -sobre líderes de una adversario, fuentes y recopilaciones utilizadas para obtener declaraciones sobre un adversario extranjero- en su domicilio. Meses antes de su imputación, el FBI registró su domicilio en Bethesda, en el estado de Maryland.

Tras dejar la Administración Trump, Bolton publicó un libro sobre sus andanzas en la Casa Blanca titulado 'La habitación donde ocurrió' en el que describió al presidente estadounidense como un incompetente.

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