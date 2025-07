Israel niega la leche a los bebés: 580 niños prematuros están en riesgo de muerte por malnutrición

¿Por qué es importante? La leche de fórmula está en la lista negra israelí. De entre todo lo que no dejan entrar, ese veto es el más sangrante y esto se traduce en una situación límite: la de cientos de bebés al borde de la muerte.

Es la imagen de la angustia más absoluta: estanterías vacías y cientos de madres desesperadas por alimentar a sus bebés. Seham Fawzy es una de ellas, quien desea, desesperada, "que los países de fuera me ayuden a curar a mi hijo".

La leche de fórmula está en la lista negra israelí. De entre todo lo que no dejan entrar, es el veto más sangrante y esto se traduce en una situación límite: la de cientos de bebés al borde de la muerte. "Llevo en Gaza cuatro semanas y todavía no he visto leche de fórmula", señala la pediatra Hannah Grace. Por su parte, Mohammed Saqer, director de enfermería en el Complejo Médico de Nasser, denuncia que "la situación aquí es terrorífica, inmoral e inhumana".

Los datos muestran la cruda realidad. Solo en mayo más de 5.000 niños desde los seis meses hasta los cinco años fueron tratados por malnutrición. Ahora, 580 prematuros están en riesgo de muerte. Necesitan esa leche para sobrevivir, también los bebés cuyas madres han muerto o no pueden alimentarles porque ellas mismas están malnutridas.

"Antes recibíamos unas 12 latas de leche a la semana. Ahora, el ministerio solo nos envía 4 o 5", denuncia el doctor palestino Mohamed Tabashed. Y es que los gazatíes acusan al gobierno de Netanyahu de hacerlo adrede para seguir perpetrando su genocidio. El médico Aziz Rahman lo tiene claro: "Da igual el idioma, el color, la religión que practiques...un bebé es sagrado, es precioso. Vemos estos bebés y se nos rompe el corazón".

Más de 600.000 menores de cinco años sufren de malnutrición en Gaza como consecuencia de una estrategia deliberada de Israel. Al menos 66 niños han muerto de hambre durante el genocidio de Israel en Gaza. Una estrategia deliberada por parte de Israel que está costando la vida de miles de niños en Gaza.