Las autoridades de Los Ángeles llevan más de un año en alerta por una extraña figura voladora que no deja de causar estragos con los pilotos. Desconocen si se tratan de un extraño 'Iron Man', alguien con una mochila propulsora o un simple globo.

"Acabamos de ver pasar a un hombre en una mochila de autopropulsión", se escucha en una de las conversaciones entre los pilotos de un avión y la torre de control del aeródromo. "¿A vuestra izquierda o a vuestra derecha?", preguntan los controladores.

Esa figura voladora ha aparecido a casi 300 metros de altitud y pone en peligro a los aviones ocasiones. Su aparición no es una anécdota: ha sido avistado ya en tres ocasiones. "Cuidado, acaban de ver a un 'jetman' al norte de la Puerta C", advierte la torre de control en otra conversación. "Ok, estamos buscando al 'Iron Man'", responde el piloto.

La situación ha desbordado a las autoridades locales, de tal manera que se ha tenido que involucrar el FBI. Sin embargo, la hipótesis principal es que se trata de un globo con una figura de plástico atada. Sin embargo, es tan escurridizo que aún no han podido cazarlo.