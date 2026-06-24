Irán habría recurrido a psicólogos para tratar de entender la inestabilidad de Trump: incluso habrían releído su libro

Los detalles A golpe de publicación diaria en su red social, a cual más inquietante, Trump ha jugado al sí pero no tratando de desconcertar a los iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado confusión en Irán, llevando a sus líderes a consultar a psicólogos para entender sus propuestas y declaraciones. Trump, conocido por su estilo impredecible y comentarios incendiarios, ha utilizado su libro "El arte de la negociación" como guía, aplicando tácticas de presión extrema para desestabilizar a sus oponentes. Sus amenazas hacia Irán, incluyendo comentarios sobre ataques militares, han complicado las negociaciones diplomáticas, provocando que Teherán abandonara conversaciones en Suiza. En respuesta, Irán ha adoptado un enfoque similar, con su principal negociador declarando la derrota de Estados Unidos en un memorándum reciente.

Es tan complicado entender al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los iraníes habrían recurrido a psicólogos para entender exactamente qué es lo que les estaba proponiendo el republicano y qué es lo que quería decir. Según cuentan medios estadounidenses, incluso habrían releído el libro que publicó en 1987, donde hablaba del arte de la negociación, y parece que lo está siguiendo letra por letra.

A golpe de publicación diaria en su red social, a cual más inquietante, Trump ha jugado al sí pero no tratando de desconcertar a los iraníes. "Con Irán nunca se sabe, luego siempre terminamos haciéndolos volar por los aires", dijo el presidente estadounidense a finales de marzo. Poco después, el primero de abril, afirmó: "Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, donde pertenecen". Y el seis del mismo mes agregó que "todo el país podría ser arrasado en una sola noche".

Trump, incluso, amenazó con atacar Irán si no dejaba de financiar a Hizbulá, justo cuando la delegación iraní y la estadounidense se iban a encontrar en Suiza. Su salida de tono provocó que Teherán se marchara de las conversaciones, dejando a su vicepresidente, JD Vance, dando la cara solo. Imposible entender lo que pasa por la mente de Trump sin especialistas, psicólogos que, según 'The Wall Street Journal', han ayuda a los iraníes a descifrar su inestabilidad y a saber de paso en qué terreno jugar.

Para eso habrían recurrido también a la biblia del republicano, escrita por él, 'El arte de la negociación', donde cumple al pie de la letra sus consejos, como utilizar exigencias extremas para generar ansiedad y forzar a sus rivales a hacer concesiones. "Haré lo que tenga que hacer", afirmó Trump este mismo lunes.

Con sus tácticas interiorizadas, los iraníes han entrado en la partida. El presidente del Parlamento y principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha dicho este miércoles, jugando al mismo juego que Trump, que "el memorándum de entendimiento de Islamabad se convirtió en una declaración de la derrota de Estados Unidos".

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