El Ejército iraní ha dado a entender este viernes que no responderá al ataque con drones que sufrió anoche, que presuntamente lanzó Israel y que no provocó daños. Antes, un alto funcionario iraní ha asegurado a Reuters este viernes que "no hay ningún plan para represalias inmediatas" y tampoco ha aclarado quién está detrás del ataque lanzado al centro del país persa.

El ataque fue atribuido por funcionarios de EEUU a Israel, sin embargo, nadie ha confirmado oficialmente esta información. "La fuente extranjera del incidente no ha sido confirmada. No hemos recibido ningún ataque externo y la discusión se inclina más hacia la infiltración que hacia el ataque", ha asegurado el funcionario iraní.

"Gracias a nuestra vigilancia, se disparó a objetos voladores", ha dicho, por su parte, el comandante jefe del Ejército de Irán, el general de división Abdul Rahim Musavi, a la agencia iraní Defa Press, especializada en defensa. Ante la pregunta de si Irán responderá a la agresión, Musavi ha afirmado: "Ya se ha visto la respuesta de Irán", en una aparente alusión al ataque del pasado sábado a Israel.

Las autoridades militares iraníes confirmaron que esta madrugada se produjo un ataque con drones en la provincia central de Isfahan, que aloja centros de producción de misiles e instalaciones nucleares. "El sonido está relacionado con los disparos de los sistemas de defensa de Isfahán", ha asegurado el comandante de Ejército iraní en la provincia de Isfahán, Siavosh Mihan-Dust, después de que la televisión estatal iraní informase de madrugada de que se habían escuchado "fuertes explosiones" en esa provincia.

"No hemos tenido daños ni accidentes", ha añadido el militar. Ni el Gobierno israelí ni el Pentágono estadounidense han reconocido oficialmente la operación. Sin embargo, una fuente oficial israelí confirmó al diario The Washington Post el ataque aéreo que su Ejército llevó a cabo en el interior de Irán, en represalia por el bombardeo iraní contra Israel del pasado sábado.