Irán advierte a Israel y EEUU: podría lanzar ataques contra "lugares recreativos y turísticos" en "cualquier parte del mundo"

Los detalles Así lo ha afirmado el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, declaraciones que se han producido el mismo día en que Donald Trump aseguró que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra.

Las tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán continúan en aumento. Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser objetivos en cualquier lugar del mundo, incluidos sitios turísticos. Esta declaración coincide con el anuncio del presidente Donald Trump sobre estar cerca de sus objetivos en la guerra contra Irán, que incluyen la degradación de su capacidad de misiles y la destrucción de su industria defensiva. Irán ha atacado infraestructuras en el Golfo e Israel, mientras que Estados Unidos planea una operación para tomar la isla de Kharg y desbloquear el estrecho de Ormuz. Analistas señalan que los movimientos de Estados Unidos podrían indicar una intervención inminente. Trump ha calificado de "estúpidas" las preguntas sobre la ocupación de la isla.

El aumento de tensiones y ataques entre Israel y Estados Unidos e Irán no cesan. Este viernes, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

"A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes", afirmó el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas.

Estas declaraciones se producen el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump.

Desde el estallido del conflicto, Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel, en unos bombardeos que, si bien no se han dirigido de forma explícita contra lugares turísticos, sí han afectado a población civil.

Entre otros lugares, EEUU tendría como objetivo bombardear y tomar la isla de Kharg para desbloquear el estrecho de Ormuz. La supuesta gran operación estadounidense incluiría, en primer lugar, bombardear durante un mes la isla, para después tomarla y bloquearla, según publica 'Axios'.

El escritor y analista de Defensa Juanjo fernández señala al respecto que "los movimientos de Estados Unidos vaticinan una intervención, pero lo que se desconoce es su alcance".

Así, con Teherán acorralado económica y energéticamente, el siguiente paso sería obligar al régimen a reabrir el estrecho de Ormuz. "El asalto posiblemente sea muy problemático. Una vez ya reabran el estrecho, sí podrían pues tomar de 'rehén' esa isla", apunta el analista en Defensa Guillermo Pulido.

Antes de la guerra, de Kharg salían unos tres millones de barriles diarios. La isla concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

Por su parte, el presidente estadounidense tacha de "estúpidas" las preguntas sobre si atacará y ocupará la isla. "Me hacen estas preguntas y no quiero ser grosero, pero son preguntas estúpidas", expresó esta semana sobre unas preguntas jamás respondida que podrían resolver el futuro inmediato que le espera al mundo.

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