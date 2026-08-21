Se investiga un posible plan ruso de atentar en Alemania tras el hallazgo de un alijo con armas y munición en Berlín

El contexto Según el semanario 'Der Spiegel', que adelantó la noticia, los organismos de seguridad han hallado indicios de que el alijo se creó por encargo de los servicios de inteligencia rusos.

Las autoridades alemanas investigan la posible implicación de los servicios secretos rusos en un complot para realizar atentados en Alemania, tras encontrar un alijo de armas en un bosque cerca de Berlín. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, confirmó el hallazgo de dos armas cortas y munición, y la detención de un sospechoso en Rumanía. Aunque no se precisó la nacionalidad del detenido, se le considera un "agente de bajo nivel". La Fiscalía General investiga posibles vínculos con sabotajes contra infraestructuras ucranianas. Según 'Der Spiegel', se sospecha que el alijo fue encargado por inteligencia rusa. Las armas fueron modificadas para inutilizarlas y vigiladas sin que nadie las reclamara.

Los organismos de seguridad alemanes sospechan que agentes de los servicios secretos rusos podrían haber planeado atentados en Alemania, tras el hallazgo de un alijo subterráneo con varias armas de fuego y munición en un bosque cerca de Berlín. El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, confirmó en una rueda de prensa el hallazgo en octubre del año pasado del alijo, consistente en dos armas cortas y su correspondiente munición, y la detención de un sospechoso en Rumanía, donde sigue retenido.

El político conservador no quiso precisar la nacionalidad del detenido, que calificó de "agente de bajo nivel" o "de usar y tirar", un método muy utilizado por Rusia desde la expulsión de sus agentes habituales de la mayoría de los países de la Unión Europea (UE). El Fiscal General abrió una investigación contra el detenido centrada en "actividades de espionaje y preparación de un delito grave que pone en peligro la seguridad del Estado", precisó el ministro, quien no mencionó la palabra "Rusia", pero sí inscribió este hallazgo dentro de las "amenazas híbridas".

Según el semanario 'Der Spiegel', que adelantó la noticia, los organismos de seguridad han hallado indicios de que el alijo se creó por encargo de los servicios de inteligencia rusos. Dobrindt dijo no poder ofrecer por el momento más detalles sobre el posible uso de las armas y la munición hallada, pero señaló que, a raíz de otro caso abierto en territorio rumano contra el detenido, se puede partir del hecho de que este tenía planes de atentar.

Por este motivo, las autoridades alemanas investigan posibles vínculos entre el depósito de armas hallado cerca de Berlín y una campaña de sabotaje contra líneas logísticas ucranianas, aparentemente iniciada por Rusia, según 'Der Spiegel'. Ya el año pasado, las fuerzas de seguridad polacas detuvieron a varias personas que, en algunos casos desde Rumanía, debían enviar paquetes postales preparados con artefactos incendiarios o detonadores, que después habrían sido activados a distancia o por temporizador durante el envío y habrían podido causar graves daños en vehículos, aviones de carga o centros logísticos.

Incidentes similares

También en Alemania se registraron incidentes similares, como en el aeropuerto de Leipzig, donde en 2024 un paquete enviado desde los países bálticos que contenía un artefacto incendiario se incendió en un contenedor de carga en la pista. Además, a principios de agosto fue detectado en el mismo aeropuerto un dron con explosivos cuyo objetivo habría sido un avión ucraniano cargado de munición.

Por su parte, la Fiscalía General de Varsovia anunció en octubre que se estaba investigando a varios ucranianos que, supuestamente, habían preparado actos de sabotaje por encargo de los servicios secretos rusos siguiendo este esquema. Dobrindt, no obstante, señaló que aunque este caso se inscribe en escenarios de amenazas híbridas, ello no significa que exista una relación clara con otros incidentes actuales en Alemania.

Al mismo tiempo, dijo que no se puede descartar la participación de potencias extranjeras también en este caso, algo que la investigación en curso podrá aclarar, añadió. El hallazgo del alijo, según la información de Der Spiegel, fue objeto de intensas investigaciones encubiertas por parte de los servicios de seguridad del Estado y de contrainteligencia. El depósito de armas, que fueron modificadas en secreto por especialistas de la Policía para hacerlas inutilizables, fue vigilado durante meses, pero nadie acudió al lugar para recogerlas, señala la publicación.

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