La UE debate enviar a Draghi o Merkel para negociar con Putin y reabrir el diálogo con Rusia

Los detalles Bruselas busca recuperar canales de comunicación con Moscú ante el bloqueo de las conversaciones sobre Ucrania y el temor a quedar fuera de un eventual acuerdo impulsado por Estados Unidos.

La Unión Europea evalúa reanudar el diálogo directo con Vladimir Putin para desbloquear la guerra en Ucrania, considerando figuras como Mario Draghi o Angela Merkel como posibles representantes. Los ministros de Exteriores de la UE abordarán este tema en Chipre, respaldados por Estados Unidos y Ucrania. Aunque la UE rompió relaciones con Moscú tras la invasión de 2022, la falta de avances en las negociaciones lideradas por EE.UU. ha generado temor en Bruselas de quedar excluida. Mientras Putin muestra disposición a dialogar, algunos gobiernos europeos temen exponer divisiones internas en la UE sobre Rusia.

La Unión Europea explora la posibilidad de recuperar una interlocución directa con Vladimir Putin para intentar desbloquear la guerra en Ucrania. En ese escenario, varios gobiernos europeos ya debaten quién podría asumir el papel de representante del bloque en unas eventuales negociaciones con Moscú, con nombres como Mario Draghi o Angela Merkel ganando fuerza dentro de las conversaciones diplomáticas.

La cuestión será abordada la próxima semana por los ministros de Exteriores de la UE en una reunión en Chipre, después de que tanto Estados Unidos como Ucrania hayan trasladado su respaldo a una mayor implicación europea en los contactos con Moscú, tal y como recoge Financial Times.

De acuerdo con el diario británico, la administración de Donald Trump —centrada ahora en la crisis de Oriente Próximo— ha comunicado a varios socios europeos que no se opone a que Bruselas mantenga conversaciones paralelas con el Kremlin mientras Washington sigue liderando las negociaciones de paz.

La UE rompió prácticamente todos sus canales políticos con Moscú tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, la falta de avances en las conversaciones impulsadas por Estados Unidos, frenadas principalmente por las exigencias territoriales de Putin, ha alimentado en Bruselas el temor a quedar relegada en un eventual acuerdo sobre el futuro del conflicto.

Ese escenario ha impulsado el debate sobre la necesidad de designar un interlocutor europeo único, aunque las capitales comunitarias siguen profundamente divididas tanto sobre la conveniencia de abrir ese canal como sobre las posibilidades reales de éxito de una mediación con el Kremlin.

Además de Draghi y Merkel, algunos gobiernos han puesto sobre la mesa los nombres del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y de su antecesor, Sauli Niinistö.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reconoció este mes que la UE se prepara para posibles contactos con Putin. Según las fuentes citadas por el Financial Times, las conversaciones entre gobiernos europeos ya avanzan a distintos niveles y podrían llegar formalmente a la cumbre europea prevista para junio.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también ha defendido públicamente la necesidad de que Europa participe de forma activa en cualquier negociación sobre el conflicto. "Europa debe estar implicada en las negociaciones. Es importante que tenga una voz fuerte y presencia en este proceso", afirmó tras conversar telefónicamente con Costa.

Según un alto cargo ucraniano citado por el periódico británico, Zelenski vería con buenos ojos a alguien "como Draghi" o a "un líder fuerte en activo" para encabezar la representación europea. El mandatario ucraniano prevé abordar este asunto en los próximos días con los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido.

Draghi aparece como una de las figuras mejor valoradas por varias capitales europeas gracias a su perfil tecnocrático y su prestigio dentro de la UE. Su entorno evitó hacer comentarios, al igual que el equipo de Merkel.

La ex canciller alemana sí lamentó esta semana que Europa haya quedado al margen de las conversaciones con Putin, aunque advirtió de que subestimar al presidente ruso sería "un error". Preguntada sobre si asumiría un papel negociador, respondió que probablemente existan personas "más adecuadas" y recordó que Putin suele conceder mayor relevancia a dirigentes en activo.

Por su parte, el actual canciller alemán, Friedrich Merz, evitó pronunciarse sobre candidatos concretos, aunque confirmó que los socios europeos están “debatiendo intensamente” esta posibilidad.

La figura de Merkel, además, sigue generando división dentro de Alemania. Sectores de la CDU continúan criticando su política hacia Moscú y la responsabilizan de haber profundizado durante años la dependencia energética alemana respecto a Rusia.

En el caso de Niinistö, varios diplomáticos europeos destacan que mantiene una de las pocas relaciones funcionales previas con Putin, aunque admiten que el Kremlin observa hoy con hostilidad a Finlandia tras su ingreso en la OTAN.

Algunas capitales consideran incluso que un representante procedente de países menos confrontados históricamente con Rusia, como Países Bajos o Portugal, podría resultar más aceptable para Moscú.

La reunión de ministros europeos también servirá para debatir qué condiciones debería exigir la UE para reabrir contactos formales con el Kremlin, cuáles serían sus líneas rojas en un eventual acuerdo sobre Ucrania y cómo redefinir la relación con Rusia en un escenario posbélico.

Moscú preferiría negociar con grandes potencias europeas antes que con la UE en bloque

Putin ya ha dejado entrever que estaría dispuesto a hablar con un representante europeo siempre que este "no haya dicho barbaridades" sobre Rusia. El mandatario ruso llegó incluso a mencionar a su antiguo aliado y antecesor de Merkel, Gerhard Schröder, aunque tanto Bruselas como Kiev han descartado de plano esa posibilidad.

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, elogió recientemente los intentos europeos de reabrir un canal de diálogo con Moscú. "Putin está a una llamada telefónica de distancia para los países europeos", aseguró.

Aun así, varios gobiernos comunitarios observan el debate con cautela y temen que exponer públicamente estas conversaciones deje aún más en evidencia las divisiones internas de la UE sobre Rusia y sobre cómo afrontar una posible salida negociada a la guerra.

Kiev aspira a que Europa presione a Putin para aceptar un alto el fuego inmediato que congele las actuales líneas del frente, aunque fuentes europeas reconocen que Moscú rechazó recientemente una propuesta similar planteada por Francia.

Desde círculos próximos al Kremlin sostienen además que Rusia estaría más dispuesta a escuchar un mensaje europeo "constructivo", aunque consideran que Bruselas sigue instalada en declaraciones genéricas sobre una "paz justa"para Ucrania.

Algunas fuentes rusas citadas por el Financial Times aseguran incluso que Moscú preferiría negociar directamente con grandes potencias europeas antes que con la UE en bloque, al considerar que una posición común comunitaria estaría demasiado condicionada por los países más duros frente al Kremlin.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido