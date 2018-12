Indonesia lucha por hacer frente a la tragedia bajo la amenaza constante de tsunami

El Anak Krakatoa lleva rugiendo desde el 20 de diciembre, su erupción podría haber sido la responsable del tsunami que ha devastado Indonesia. "Se confirma que el tsunami se debió a las actividades volcánicas de Anak Krakatoa", ha dicho Rahmat Triono, portavoz de la Agencia Meteorológica Climatológica y Geofísica de Indonesia.

La explosión no ha provocado un terremoto, por lo que las autoridades aseguran que no detectaron la gran ola y los servicios de emergencia no decretaron alerta de tsunami.

Sólo se había advertido de la fuerte subida de la marea por la luna llena. "Hubo una marea alta por el desplazamiento submarino de placas a causa de la erupción", ha asegurado Simon Boxal, oceanógrafo.

Se han generado olas que se han adentrado 20 metros en la costa, sembrando el pánico en la población. El volcán Anak Krakatoa se sitúa entre las islas de Java y Sumatra, al suroeste de Indonesia.

No es la primera vez que este volcán entra en erupción. A finales del siglo XIX dejó decenas de miles de muertos y zonas completamente arrasadas. Las nuevas erupciones hacen que el Anak Krakatoa siga creciendo a razón de cinco metros por año y ha vuelto a provocar una masacre en Indonesia. El tsunami más devastador fue el de 2004 en la isla indonesia de Sumatra, que causó 230.000 muertos en una docena de países.