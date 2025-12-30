Un incidente en un teleférico deja a un centenar de personas atrapadas en los Alpes italianos

Los detalles El accidente se produjo cuando una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada, provocando lesiones leves a 6 personas, que ya fueron evacuados por los servicios de rescate.

Un centenar de personas quedaron atrapadas en el Monte Moro, en los Alpes italianos, tras un incidente en el teleférico que conecta Macugnaga con una pista de esquí. El accidente ocurrió cuando una cabina no se detuvo correctamente y chocó contra la barrera de la estación, causando lesiones leves a seis personas ya evacuadas. Los bomberos, junto con el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y la Guardia de Finanza, trabajan para evacuar a los atrapados, incluidos niños, utilizando helicópteros. Las pistas de esquí fueron cerradas y el teleférico suspendido. El incidente resalta la importancia de mantener protocolos de seguridad en transportes de montaña.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino confirmaron a EFE que las operaciones de evacuación se han completado con éxito y que en el lugar permanecen algunos operarios realizando verificaciones técnicas en la instalación.

Posteriormente se procedió a la evacuación de las restantes 94 personas que habían quedado atrapadas en la estación en lo alto de la montaña, entre estas algunos niños.

En las operaciones han participado los bomberos, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y agentes de la Guardia de Finanza (policía de aduanas) con helicópteros y otros medios.

Las autoridades locales han cerrado preventivamente las pistas de esquí y han suspendido el funcionamiento del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios.

La instalación, construida en 1962, había sido sometida a una revisión general a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas. El proyecto buscaba mejorar la seguridad y eficiencia del sistema, que conecta la localidad alpina con la zona de esquí del Monte Moro y es una infraestructura clave para el turismo de la región.

El incidente ha generado preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que han destacado la importancia de mantener protocolos estrictos de seguridad en los transportes de montaña, especialmente durante la temporada alta de esquí.

