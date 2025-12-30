Ahora

A 30 km

Aparece reventada la caja fuerte sustraída del 'Camión de los Regalos' de Monesterio (Badajoz)

El contexto:La caja fuerte fue robada del camión donde se expone la cesta de Navidad, valorada en más de 300.000 euros. Estaba aparcado en un área de servicio de Monesterio (Badajoz).

Imagen del 'Camión de los regalos' aparcado en Menesterio (Badajoz)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La caja fuerte con dinero y papeletas del sorteo del 'Camión de los Regalos', ubicado en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz), que fue sustraída por cinco encapuchados este pasado lunes, ha aparecido 'reventada' en una finca de Cala (Huelva), a apenas 30 km de distancia.

En el momento del hallazgo, la caja estaba abierta y sin el dinero que contenía, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que apuntan que se continúa con las gestiones e investigación. En la inspección ocular realizada se contó con la colaboración de la Guardia Civil de Policía Judicial de Huelva.

El 'Camión de los Regalos' es una cesta de Navidad expuesta en un camión lleno de regalos valorados en más de 300.000 euros que estaba aparcado en un área de servicio del municipio pacense. Los boletos se adquieren por 7 euros y el sorteo está previsto para el 6 de enero.

Entre otros artículos, la cesta incluye un Ferrari, motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York y Disneylandia y consolas. No obstante, el gerente de esta iniciativa ya ha aclarado que las papeletas sustraídas se quedarán fuera del sorteo. La caja fuerte se encontraba anclada al propio camión en el que se exhiben los regalos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Año negro para la vivienda: sufre la mayor subida de precios en casi 20 años y amenaza con seguir creciendo al ritmo de la burbuja
  2. La auditoría encargada por el PSOE descarta financiación ilegal en el partido pero halla gastos "llamativos" en la etapa de Ábalos
  3. EEUU ataca por tierra a Venezuela por primera vez en un ataque con drones contra una zona portuaria
  4. Mazón usa su nuevo puesto para colocar como asesor a Cuenca, su jefe de gabinete en la DANA
  5. Trump promete "el infierno" si Hamás no se desarma tras su reunión con Netanyahu
  6. La inflación cierra 2025 con una media del 2,7%, una décima menos que el año pasado