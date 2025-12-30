Aparece reventada la caja fuerte sustraída del 'Camión de los Regalos' de Monesterio (Badajoz)

El contexto:La caja fuerte fue robada del camión donde se expone la cesta de Navidad, valorada en más de 300.000 euros. Estaba aparcado en un área de servicio de Monesterio (Badajoz).

La caja fuerte del 'Camión de los Regalos', robada por cinco encapuchados en el Complejo LEO de Monesterio, Badajoz, ha sido encontrada abierta y sin dinero en una finca de Cala, Huelva, a 30 km de distancia. La Guardia Civil continúa investigando el caso, con la colaboración de la Policía Judicial de Huelva. El 'Camión de los Regalos' es una valiosa cesta navideña con premios valorados en más de 300.000 euros, incluyendo un Ferrari y 60.000 euros en oro. Las papeletas robadas no participarán en el sorteo, previsto para el 6 de enero.

La caja fuerte con dinero y papeletas del sorteo del 'Camión de los Regalos', ubicado en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz), que fue sustraída por cinco encapuchados este pasado lunes, ha aparecido 'reventada' en una finca de Cala (Huelva), a apenas 30 km de distancia.

En el momento del hallazgo, la caja estaba abierta y sin el dinero que contenía, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que apuntan que se continúa con las gestiones e investigación. En la inspección ocular realizada se contó con la colaboración de la Guardia Civil de Policía Judicial de Huelva.

El 'Camión de los Regalos' es una cesta de Navidad expuesta en un camión lleno de regalos valorados en más de 300.000 euros que estaba aparcado en un área de servicio del municipio pacense. Los boletos se adquieren por 7 euros y el sorteo está previsto para el 6 de enero.

Entre otros artículos, la cesta incluye un Ferrari, motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York y Disneylandia y consolas. No obstante, el gerente de esta iniciativa ya ha aclarado que las papeletas sustraídas se quedarán fuera del sorteo. La caja fuerte se encontraba anclada al propio camión en el que se exhiben los regalos.

