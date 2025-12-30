Eurostar suspende el tráfico ferroviario en el Eurotúnel desde Londres a París, Bruselas y Amsterdam

Las causas Mucha atención si tenían pensado viajar a Londres: Eurostar acaba de cancelar todos sus servicios debido a una "gran interrupción" en el túnel del Canal de la Mancha.

Mucha atención si tenían pensado viajar a Londres: Eurostar ha cancelado este martes todos sus servicios debido a una "gran interrupción" en el túnel del Canal de la Mancha.

La compañía Eurostar se ha visto obliga a suspender el tráfico de sus trenes desde Londres a París, Bruselas y Amsterdam por un incidente eléctrico en el Eurotúnel, donde quedó bloqueado un convoy de la compañía Getlink que gestiona esa infraestructura submarina.

Una portavoz de Eurostar indicó a EFE que la circulación de trenes ha tenido que detenerse "hasta nueva orden" e insistió en que en el origen hay un problema del propio Eurotúnel, no de su compañía.

De hecho, la portavoz explicó que uno de los convoyes de Getlink, que transportan camiones, coches y autobuses en el túnel submarino bajo el Canal de la Mancha, había quedado bloqueado en su interior.

Multitud de pasajeros se agolpan en la terminal de Eurostar de la estación St Pancras de Londres por la cancelación de varios de sus trenes.

Esta era la estampa en la estación de internaciona de St Pancras, en Londres, donde la multitud de viajeros se agolpaban a la espera de saber más información, tras comprobar que varios de sus trenes habían sufrido dichas cancelaciones.

Eurostar, con gran actividad sobre todo en esta época del año debido a las celebraciones de Año Nuevo, opera trenes de alta velocidad entre Londres, París, Bruselas y Amsterdam y ha anulado varios de sus servicios durante la mañana del 30 de diciembre de 2025, mientras que otros tantos habrían sufrido retrasos.

