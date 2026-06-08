Iñaki López opina sobre el plantón de Trump a una periodista: "El único que le trolea es un genocida, Netanyahu"

Iñaki López reflexiona sobre el nuevo ataque de ira de Trump con una periodista y asegura que tiene mucho que ver "con que se le está cayendo ahora mismo el alto el fuego porque su socio y amigo Bibi no para de bombardear Líbano".

Durante una entrevista con una periodista de la NBC, Donald Trump ha vuelto a dar muestras de su mal carácter, después de plantarla en medio de una entrevista en directo.

La periodista le estaba preguntando acerca de su teoría conspiranoica del amaño electoral y le pedía pruebas, momento en el que el presidente de Estados Unidos la llamaba "corrupta" y "estúpida" y se marchaba de la entrevista.

Un enfado de Donald Trump que, para Iñaki López, tiene mucho que ver "con que se le está cayendo ahora mismo el alto el fuego porque su socio y amigo Bibi no para de bombardear Líbano, con lo cual está disparando los precios de los petróleos".

Edu Galán apunta que, según un vídeo de Michael Wolff, todo un experto en Trump, "este trato no queda limitado a los periodistas; trata así a su familia, a su equipo y todo el mundo cercano". "El único que le trolea es un genocida, qué pena: Netanyahu, que a estas horas está bombardeando el sur del Libano", añade Iñaki.

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