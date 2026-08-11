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El exdictador sirio Bashar al Assad, condenado a muerte por crímenes de guerra y de lesa humanidad

Los detalles El exmandatario abandonó Siria en diciembre de 2024 tras triunfar la revolución liderada por el antiguo líder rebelde Ahmed al Sharaa.

Bashar al Assad Bashar al AssadAgencia EFE

Un tribunal penal sirio ha condenado en rebeldía este martes al exdictador sirio Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024, a la pena de muerte, en la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.

*Noticia en ampliación.

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