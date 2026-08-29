El ICE bate récord de arrestos: casi 50.000 detenidos en julio, más de la mitad sin antecedentes penales

Los detalles El senador de Connecticut ha denunciado que entre los detenidos habría incluso individuos que se encontraban legalmente en territorio estadounidense: "El ICE opera ilegalmente, fuera de control y violando la ley".

En julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a casi 50.000 personas, el mayor número desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Las operaciones han generado críticas por su contundencia y porque más de la mitad de los detenidos no tenían antecedentes penales. En Connecticut, se denunció la detención de personas con estatus legal en el país, incluyendo a una mujer en un hospital. Las intervenciones, incluso en lugares cotidianos como gasolineras, han intensificado las críticas. Además, se estudian nuevas herramientas para los agentes, como guantes eléctricos, lo que ha suscitado preocupación.

Casi 50.000 personas han sido detenidas a manos de los agentes del ICE en Estados Unidos en tan solo un mes. Una niña llora desesperadamente mientras varios efectivos del ICE entran en su vivienda y sacan de allí a su familia. Hasta ocho hombres participan en el operativo. Al otro lado, los gritos de quienes presencian la escena: "Son niños, sois unos putos monstruos". "Dejadles en paz".

Son imágenes que reflejan la creciente tensión en torno a las operaciones migratorias impulsadas por la Administración de Donald Trump en EEUU. Unas actuaciones que han generados fuertes críticas por la contundencia empleada por los agentes y por la situación de algunas de las personas detenidas.

Julio ha sido, además, el mes con el mayor número de arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Casi 50.000 personas fueron detenidas durante ese mes, según los datos difundidos sobre la actividad de la agencia.

Además, hay un dato que ha provocado especial controversia: más de la mitad de los arrestados no tenían antecedentes penales. Las operaciones migratorias se han multiplicado en distintos puntos del país. Esta misma semana, Connecticut ha sido escenario de varios operativos que han provocado críticas de representantes políticos y ciudadanos: el senador estatal ha denunciado que entre las personas detenidas habría incluso individuos que se encontraban legalmente en territorio estadounidense.

"Se llevan a personas que están aquí legalmente. El ICE opera ilegalmente, fuera de control y violando la ley", ha denunciado. En uno de los escenarios, varios agentes detienen a una mujer que se encontraba ingresada en un hospital después de haber sufrido un accidente de coche. Entre tres agentes proceden a arrestarla mientras ella grita y llora. "¿Cómo la tratan así, por Dios? ¿Qué ha hecho ella?", se escucha durante la intervención.

Eso sí, las operaciones no se limitan a los domicilios sino que también se han producido en lugares como gasolineras, donde agentes migratorios interceptan a personas para comprobar su situación. La contundencia de algunas de estas intervenciones ha alimentado las críticas contra el ICE y contra la política migratoria de la Administración Trump. Ahora, además, los agentes han implementado el uso de guantes táser capaces de administrar una descarga al entrar en contacto con una persona.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido