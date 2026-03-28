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Socios, aliados y vecinos

'Hoy por ti, mañana por mí': la conexión entre Irán y Rusia por el Caspio para el envío de armas en las guerras de Ucrania y Oriente Medio

Los detalles Los iraníes suministraron armamento a los rusos en sus ataques a Kyiv en una ruta que hasta ahora era de una sola dirección. Con el conflicto en el Golfo, es Moscú quien está enviando drones mejorados a Teherán.

El mar Caspio, la ruta de intercambio entre Rusia e Irán
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Rusia e Irán son algo más que socios. Son algo más que aliados. Son, de hecho, vecinos. Vecinos a los que les separa y les une el mar Caspio. A los que el agua mantiene interconectados y que gracias a dicha vía se han prestado ayuda. Se están prestando ayuda. Porque el 'hoy por ti, mañana por mí' ha entrado en juego entre ambas naciones con la guerra en Oriente Medio.

Y es que el Caspio fue la ruta por la que Irán suministró en su día drones y misiles a Rusia para que atacasen Ucrania. Para enviarles armas. Para, lejos de las miradas indiscretas, enviar armamento en la ofensiva sobre Kyiv.

Hasta ahora era tan solo de una dirección, pero con la guerra en Oriente Medio los buques han cambiado de rumbo para ir de Moscú a Teherán. Porque ahora es Putin quien envía armas. Porque ahora son los rusos los que mandan drones a Irán.

Drones, además, modificados y mejorados. Su objetivo, que Irán pueda mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Rusia ha negado todo eso y responde 'no' ante las preguntas y cuestionas, ante la opción, de ese posible apoyo militar a Irán en la guerra en Oriente Medio.

Israel, por si acaso, ya ha golpeado el principal puerto del mar Caspio para frenar ese suministro de armas.

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