Los detalles Ali Al Thawadi ha participado en las negociaciones más complicadas de EEUU como las de Irán o Venezuela y también intermedió entre Israel y Hamás

Ali Al Thawadi desempeña un papel crucial en la diplomacia internacional, siendo un aliado clave de Donald Trump para resolver conflictos complejos. Su intervención fue esencial para evitar un conflicto entre Catar e Israel, así como para alcanzar un acuerdo de paz con Irán, lo que provocó una caída del 5% en el precio del petróleo. Al Thawadi también ha sido fundamental en negociaciones en la Franja de Gaza y en Venezuela, facilitando acuerdos de alto al fuego y liberación de rehenes. Catar, gracias a su habilidad diplomática, se ha convertido en la capital diplomática del mundo, influyendo directamente en la economía global.

Uno de octubre. Despacho Oval. Allí vimos a un hombre, pero solo si nos fijábamos en el segundo plano. Él fue el que evitó el desastre. Porque mientras todos miraban a Donald Trump decir que había obligado a Benjamin Netanyahu a pedir perdón telefónico al emir de Catar por haber bombardeado Doha matando a cinco miembros de Hamás, el hombre en la sombra fue partícipe de conseguir la llamada que evitó el conflicto entre Catar e Israel. Y esa llamada no hubiese sido posible sin él: Ali Al Thawadi, el hombre en la sombra que Trump activa cuando hay que lograr un acuerdo imposible.

Y su capacidad para lograr acuerdos nos influye. En sus manos está que suba o baje el petróleo. O el gas. Su talento para la diplomacia repercute en nuestro bolsillo.

Su importancia es tal que el domingo, tras anunciar el acuerdo de paz con Irán, Trump aseguró que el trabajo de Al Thawadi había sido clave para lograr este acuerdo. Y el presidente estadounidense nunca nombra a funcionarios para agradecerles su trabajo, lo que confirma que Al Thawadi forma parte de su círculo de confianza.

Gracias a él petróleo bajó un 5% en un solo día. Al Thawadi ha sido básico para poner de acuerdo a Irán y Estados Unidos. Él ha sido quien ha hecho ver a Trump que con los persas hace falta paciencia, que el ir por las bravas no traerá buenos resultados y que hay que darles tiempo para que vean los beneficios de abrir su economía a las inversiones de Estados Unidos.

Pero Al Thawadi también fue la pieza clave en otras negociaciones, como para lograr la paz en la Franja de Gaza. Él participó en las negociaciones entre Hamás y la Casa Blanca ayudando a facilitar la liberación de rehenes e intervino directamente en los acuerdos de alto al fuego. Y fue uno de los que más trabajó para implementar el acuerdo de paz. Su negociación logró reducir la incertidumbre financiera y eso hizo subir las bolsas y estabilizar el comercio mundial.

Su poder también llega a Venezuela. Allí, otra vez, ha sido clave en las negociaciones sobre el intercambios de prisioneros y la disputa por la deportación de migrantes venezolanos en los primeros días del segundo mandato de Trump.

El republicano se apoya en Catar cuando necesita negociar con alguno de sus enemigos. Catar es el único país capaz de tener buenas relaciones con Trump y con todos sus enemigos de Oriente Medio. Trump lo sabe y por eso le encomienda las misiones más complicadas.

Tanto es así que el nuevo lema del país asiático es "siempre que hay un conflicto o una crisis, nos verán". Se han convertido en la capital diplomática del mundo y Ali Al Thawadi en el hombre en la sombra cuyo trabajo repercute en nuestros bolsillos.

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