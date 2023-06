Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood eran dos de las cinco personas que iban a bordo del Titan, el submarino turístico que buscaba ver los restos del Titanic y que implosionó. La tía del joven, Azmeh Dawood, ha hablado en 'Sky News' de las reservas que tenía su sobrino a la hora de emprender el viaje.

"Él tenía la sensación de que algo no iba a salir bien. Él no estaba bien, no estaba seguro del viaje", reconoce la tía de Suleman y hermana mayor de Shahzada. Para el joven, fue una manera de "celebrar el Día del Padre", aunque insiste en que "no estaba muy seguro de hacerlo".

Dentro del Titan, además de los Dawood, estaban Hamish Harding, empresario y explorador británico, el exmilitar Stockton Rush y el piloto Paul-Henry Nargeolet. El aparato de Oceangate ya había bajado en dos ocasiones a ver los restos del Titanic. Sin embargo, la empresa tenía serias advertencias sobre sus estándares de calidad.

Este jueves, a las 21:00 horas (horario peninsular), se confirmaron los peores presagios, confirmando la muerte de los cinco viajeros del Titan debido a una "pérdida catastrófica de presión" que hizo implosionar el aparato.