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El Pentágono lo niega

Hegseth, acusado de intentar invertir en acciones de empresas de defensa antes de la guerra con Irán

El contexto De acuerdo con el 'Financial Times' el corredor de Hegseth en Morgan Stanley contactó en febrero a BlackRock para realizar una inversión multimillonaria en el fondo Defense Industrials Active, pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, junto a Donald Trump en una imagen de archivoEl secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, junto a Donald Trump en una imagen de archivoReuters
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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, está en el punto de mira tras haber sido acusado de intentar invertir en acciones de empresas de defensa antes de la guerra con Irán, según ha publicado el diario británico 'Financial Times'.

Por su parte, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha calificado como "falsa e inventada" la información del 'Financial Times' que indica que un corredor de bolsa vinculado a Hegseth había buscado hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.

De acuerdo con el diario británico el corredor de Hegseth en Morgan Stanley contactó en febrero a BlackRock para realizar una inversión multimillonaria en el fondo Defense Industrials Active, pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán.

"Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata", ha agregadi Parnell en su cuenta oficial de X.

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa, mientras analistas señalan que movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática incluso sin evidencia de conducta ilegal.

Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras, si no se alcanza "pronto" un acuerdo para poner fin a la guerra que atraviesa su quinta semana.

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