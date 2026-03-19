Del "me habría sentido honrado" al "no le tengo miedo a nada": la realidad desmonta a un Trump que hizo lo posible y lo imposible para escaquearse de Vietnam

Los detalles En plena contienda, ese Trump tan belicista evitó hasta cinco veces el servicio militar: cuatro por estudios universitarios y una por un supuesto problema en los talones que 'The New York Times' reveló que se trató de un diagnóstico médico falso.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha demostrado ser más un comandante en jefe ávido de conflictos que un pacificador. Durante la guerra de Vietnam, evitó el servicio militar hasta cinco veces: cuatro por estudios y una por un supuesto problema en los talones. En 1964, fue declarado no apto por un espolón calcáreo, diagnóstico que años después se reveló falso. El podólogo que firmó el informe tenía su consulta en un edificio de la familia Trump. Aunque Trump ha declarado que habría sido un honor servir en Vietnam, hizo todo lo posible para evitarlo. A pesar de sus afirmaciones de valentía, sus acciones pasadas cuentan otra historia.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ya ha demostrado que de pacificador no tiene mucho. De comandante en jefe ávido de guerras, en cambio, sí tiene bastante más. Pero el mandatario es más de mandar a otros a morir que de ir él al frente, como demuestra la forma en que se libró de ir él a la guerra de Vietnam.

Cuando se habla de Vietnam, Trump siempre responde con seguridad. "El régimen iraní ha declarado a 'Sky News' que si se envían tropas terrestres a Irán será otro Vietnam. ¿Les da miedo eso?", le planteó este martes un periodista, a lo que Trump aseguró que no le tiene miedo a nada: "No, no le tengo miedo a nada. De verdad que no le tengo miedo a nada".

Y cómo lo va a temer, si nunca luchó aquella guerra. En plena contienda, ese Trump tan belicista evitó hasta cinco veces el servicio militar: cuatro por estudios universitarios y una por un supuesto problema en los talones. Cuando por fin se graduó, en 1964, fue declarado no apto por un espolón calcáreo que le impedía apoyar correctamente el talón.

"Nunca se sabe quién es valiente y quién no hasta que se pone a prueba", dijo Trump este mismo mes. 50 años después, una investigación de 'The New York Times' reveló que aquel diagnóstico médico había sido falso. El podólogo Larry Braunstein firmó el informe del supuesto problema óseo de Trump, un doctor que, precisamente, tenía su consulta en un edificio propiedad de la familia del famoso empresario.

"El éxito es algo muy importante, sin duda lo ha sido para mí", remarcaba en 2013 Trump. Entonces el republicano alegó que aquella fue una lesión temporal y que el motivo final de que nunca fuera reclutado a Vietnam es que le tocó un número muy alto en el sorteo del servicio militar. Pero los registros oficiales confirmaron que no era verdad.

"Me encantaría tener vuestro trabajo", dijo en un discurso ante soldados estadounidenses el pasado año. Así, de cara a la galería, Trump el patriota aseguraba en 2019 que habría sido un honor servir en Vietnam: "No me habría importado en absoluto. Me habría sentido honrado". Aunque no le honraría tanto cuando hizo lo posible y lo imposible para escaquearse.

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