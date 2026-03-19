Ahora

hasta cinco veces

Del "me habría sentido honrado" al "no le tengo miedo a nada": la realidad desmonta a un Trump que hizo lo posible y lo imposible para escaquearse de Vietnam

Los detalles En plena contienda, ese Trump tan belicista evitó hasta cinco veces el servicio militar: cuatro por estudios universitarios y una por un supuesto problema en los talones que 'The New York Times' reveló que se trató de un diagnóstico médico falso.

Del "me habría sentido honrado" al "no le tengo miedo a nada": la realidad desmonta a un Trump que hizo lo posible y lo imposible para escaquearse de Vietnam
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ya ha demostrado que de pacificador no tiene mucho. De comandante en jefe ávido de guerras, en cambio, sí tiene bastante más. Pero el mandatario es más de mandar a otros a morir que de ir él al frente, como demuestra la forma en que se libró de ir él a la guerra de Vietnam.

Cuando se habla de Vietnam, Trump siempre responde con seguridad. "El régimen iraní ha declarado a 'Sky News' que si se envían tropas terrestres a Irán será otro Vietnam. ¿Les da miedo eso?", le planteó este martes un periodista, a lo que Trump aseguró que no le tiene miedo a nada: "No, no le tengo miedo a nada. De verdad que no le tengo miedo a nada".

Y cómo lo va a temer, si nunca luchó aquella guerra. En plena contienda, ese Trump tan belicista evitó hasta cinco veces el servicio militar: cuatro por estudios universitarios y una por un supuesto problema en los talones. Cuando por fin se graduó, en 1964, fue declarado no apto por un espolón calcáreo que le impedía apoyar correctamente el talón.

"Nunca se sabe quién es valiente y quién no hasta que se pone a prueba", dijo Trump este mismo mes. 50 años después, una investigación de 'The New York Times' reveló que aquel diagnóstico médico había sido falso. El podólogo Larry Braunstein firmó el informe del supuesto problema óseo de Trump, un doctor que, precisamente, tenía su consulta en un edificio propiedad de la familia del famoso empresario.

"El éxito es algo muy importante, sin duda lo ha sido para mí", remarcaba en 2013 Trump. Entonces el republicano alegó que aquella fue una lesión temporal y que el motivo final de que nunca fuera reclutado a Vietnam es que le tocó un número muy alto en el sorteo del servicio militar. Pero los registros oficiales confirmaron que no era verdad.

"Me encantaría tener vuestro trabajo", dijo en un discurso ante soldados estadounidenses el pasado año. Así, de cara a la galería, Trump el patriota aseguraba en 2019 que habría sido un honor servir en Vietnam: "No me habría importado en absoluto. Me habría sentido honrado". Aunque no le honraría tanto cuando hizo lo posible y lo imposible para escaquearse.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU baraja "retirar las sanciones al petróleo iraní" que ya esté en tránsito marítimo para contener la escalada de precios
  2. Sánchez asegura que España apostará por las "energías renovables" para paliar los efectos de la guerra: "No es el petróleo, no es el gas; es el sol y el viento"
  3. Vox acusa al PP de manipular a sus purgados y orquestar una campaña contra Abascal: "Es una estrategia de Génova intentando malmeter"
  4. La Fiscalía pide el archivo de la primera investigación contra una víctima de torturas durante franquismo al no poder identificarse a los autores
  5. Los Mossos buscan en el mar a Jimmy Gracey, el estudiante estadounidense desaparecido en Barcelona, tras hallar su cartera flotando
  6. Detenidas cinco personas por el asesinato por encargo de un hombre en Lugo de Llanera (Asturias)