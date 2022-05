El derrocado expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich expresó hoy el temor de que Ucrania no sólo pierda territorios en el este y sur del país, sino que desaparezca como Estado independiente. "Por muy doloroso que sea escribirlo, Ucrania como Estado se encuentra en extremo peligro. Está amenazada de destrucción total. No sólo se trata del riesgo de perder grandes territorios en el sur y este del país", escribió Yanukóvich en las redes sociales. Yanukóvich no descartó que Ucrania tenga que fusionarse con Polonia, ya que existe la posibilidad de que sea "económicamente incapaz de defender su soberanía". (EFE)