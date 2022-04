La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha instado al Partido Popular y a ERC a que apoyen este jueves en el Congreso de los Diputados el real decreto ley con el que se movilizarán 16.000 millones de euros para dar respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania. "Los partidos políticos que estén pensando en votar en contra, no sólo ERC, sino también el PP, que aún no ha comunicado el sentido de su voto, lo que tienen que explicar a la ciudadanía es que si no sale ese decreto se van a eliminar algunas medidas de las que nos estamos beneficiando todos y que están respondiendo al impacto de una guerra que tiene consecuencias económicas", ha remarcado.