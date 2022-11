El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, agradeció este jueves a los países de Asia Central que no apoyen la agresión de Rusia a Ucrania y no contribuyan a que el Kremlin pueda esquivar las sanciones occidentales. "Entendemos perfectamente los condicionantes que tienen los países de Asia Central por su relación, su proximidad y, en algunos casos, su dependencia de Rusia", dijo en declaraciones a EFE en la ciudad uzbeka de Samarcanda, donde copresidió una reunión ministerial entre la UE y los ministros de Exteriores de Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. "Y por eso mismo agradecemos todavía más la actitud que han tomado de no apoyar la agresión de Rusia a Ucrania y de no contribuir a que Rusia pueda esquivar las sanciones que le hemos impuesto", recalcó. (EFE)