La ministra de Exteriores británica, Liz Truss, ha señalado este sábado que "no se puede confiar en nada" de lo que dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de que las tropas rusas hayan atacado el puerto de Odesa. "Es absolutamente espantoso que solo un día después de alcanzar un acuerdo, Vladimir Putin haya lanzado un ataque totalmente injustificado contra Odesa", ha lamentado Truss en un acto de campaña en Kent, según recogen los medios británicos. "Esto demuestra que no se puede confiar en ninguna de sus palabras. Y tenemos que trabajar urgentemente con nuestros socios internacionales para encontrar una forma mejor de sacar el grano de Ucrania que no implique a Rusia y sus promesas incumplidas", ha añadido.