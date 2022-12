El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este lunes desde Minsk, la capital bielorrusa, que Rusia "no tiene interés en absorber a nadie". Putin ha pactado con Bielorrusia un mercado común de la energía y precios fijos de venta para los tres próximos años. "Rusia no tiene interés en absorber a nadie", ha afirmado Putin tras reunirse con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y anunciar un acuerdo para un mercado común de la energía tras un encuentro "muy productivo". "No se trata de absorber a nadie. Se trata de alinear las políticas económicas. Así es como se hace en otras asociaciones de integración. Lo contrario no tendría sentido. Solo son intentos de frenar nuestra integración. Quieren que competidores que podrían ser peligrosos para ellos no surjan en el mercado internacional. Eso es todo", ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias bielorrusa BelTA.