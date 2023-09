El líder interino impuesto por el Kremlin en la región ucraniana de Donetsk, Denís Pushilin, aseguró hoy que la destitución del ministro de Defensa de Ucrania, Oleksí Réznikov, "no cambia nada" para Rusia y no tendrá consecuencias negativas en el campo de batalla. "Esto no cambia nada para nosotros. Se trata de intrigas políticas internas y Réznikov se ha desacreditado bastante gravemente", señaló en el canal de televisión público Rossía-24. (EFE)